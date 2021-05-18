Флага России не будет на арене во время чемпионата мира по хоккею в Риге

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года.

«В Рижской думе пояснили, что запрет на использование флага касается только места проведения турнира — в арене флага РФ не будет. При этом в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему выделено место. Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам», — говорится в сообщении.