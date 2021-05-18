Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки
Участники ЧМ провели двухдневный карантин.
Участники ЧМ провели двухдневный карантин.
Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки после запланированного для всех участников чемпионата мира в
Команда разместилась на арене «Рига», где пройдут все матчи в рамках группового этапа с участием команды Казахстана. Затем подопечные Юрия Михайлиса провели ледовую тренировку в раскаточном модуле «Даугава».
Ожидается, что с завтрашнего дня казахстанцы приступят к тренировкам непосредственно на льду арены «Рига».
Напомним, первый матч на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 22 мая против Латвии.
Напомним, что турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Казахстан сыграет в группе В, где кроме Латвии его соперниками станут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.