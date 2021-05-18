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18:38 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки

Участники ЧМ провели двухдневный карантин.

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Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки после запланированного для всех участников чемпионата мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия) двухдневного карантина, сообщается на сайте КФХ.

Команда разместилась на арене «Рига», где пройдут все матчи в рамках группового этапа с участием команды Казахстана. Затем подопечные Юрия Михайлиса провели ледовую тренировку в раскаточном модуле «Даугава».

Ожидается, что с завтрашнего дня казахстанцы приступят к тренировкам непосредственно на льду арены «Рига».

Напомним, первый матч на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 22 мая против Латвии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Казахстан сыграет в группе В, где кроме Латвии его соперниками станут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.

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