Кажется, для сборной России скоро освободится супервратарь. Вот только нужен ли он на чемпионате мира?

«Тампа» забрала второй выездной матч и может возвращаться домой с прекрасным настроением. «Флорида» изо всех сил пыталась взять реванш за обидное поражение в прошлой игре, но отсутствие кубкового опыта сказывается на команде. Одна из самых ожидаемых серий первого раунда рискует закончиться слишком быстро.

В составе «Пантерс» в отличие от соперника произошли серьезные изменения. Нападающий Сэм Беннетт был дисквалифицирован на один матч за толчок на борт Блэйка Коулмэна и пропустил встречу. Несмотря на отсутствие важного игрока атаки, «Флорида» сыграла в 11 нападающих и семь защитников. В заявку попал Антон Строльман, в третье звено был переведен Ноэль Аччиари, а Алекс Веннберг вышел во второй тройке с Джонатаном Юбердо и Оуэном Типпеттом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d4c761fb519de84a400f" data-vnd="d4c761fb519de84a400f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d4c761fb519de84a400f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Бобровский сегодня уступил место в воротах Крису Дриджеру. Такое решение главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль прокомментировал следующим образом: «Мы чувствуем, что сейчас настал правильный момент дать ему эту возможность. В течение года было одно и то же: Бобровский играл нормально, а Крис — более чем нормально. По ходу сезона они постоянно перетягивали канат, а перед плей-офф мы решили, что будем принимать решение, исходя из его игры и команды перед ним». Интересно, что сегодня канадскому вратарю исполнилось 27 лет. В подарок он получил возможность сыграть в своем первом в карьере матче плей-офф НХЛ.

Начало встречи для Дриджера и его команды совершенно не задалось. Уже на пятой минуте после обидного рикошета в ворота «Флориды» залетела шайба. Гол записали на Стивена Стэмкоса, но в эпизоде неудачно сыграл Строльман.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="291d7c73-3d8c-50c8-9f6c-98933c7f2b1e"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/980337383426497/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке первого периода положение хозяев стало совсем печальным. Брэйден Пойнт шикарно прошел по флангу, попал в штангу, а на добивании здорово сыграл Ондржей Палат. В голевой атаке поучаствовал и Никита Кучеров, который записал на свой счет 99-е очко в плей-офф НХЛ.

Никита провел неплохой матч, но не был слишком заметен. Он отыграл 22 минуты, нанес два броска и получил две минуты штрафа. Правда, в одном из эпизодов за российского нападающего пришлось поволноваться. Дриджер подсек клюшкой Кучерова, и тот на скорости въехал в борт. К счастью, обошлось без последствий.

На фоне предыдущих очных встреч команды играли не так грубо, хотя эмоций хватало. Перед уходом на второй перерыв за воротами «Флориды» началась потасовка, но судьи быстро ее потушили. Интересна реакция Патрика Маруна, который изо всех сил пытался вывести на эмоции хоккеистов «Пантерс».

Во второй половине матча хозяева смогли прибрать инициативу в свои руки. У команды Джоэля Кенневилля получались ударные отрезки, но не хватало везения. К тому же Андрей Василевский провел классный матч и стал первой звездой. В целом «Тампа» действовала в обороне намного строже, чем в прошлой игре, когда у «Флориды» получалось разрезать соперника в один пас.

Тем не менее хозяева смогли потрепать нервы соседям. Мэйсон Марчмент забил свой первый гол в плей-офф, который вернул «Флориду» в игру и сохранил интригу до самого конца.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PjVW9BE7KRc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, последнее слово все равно осталось за «Тампой». После ошибки Кита Яндла форвард «Тампы» Янни Гурд отправил шайбу в пустые ворота. Интересно, что Яндл сегодня неоднократно проваливался в обороне и своими действиями создавал партнерам кучу проблем. Из действующих игроков НХЛ Кит — лидер по количеству проведенных матчей без пропусков (922). Но в последнее время складывается впечатление, что только из-за этой впечатляющей серии его не сажают в запас для профилактики. Не должен опытный защитник с зарплатой в 6 миллионов долларов так играть. Пока все идет к тому, что он со своей командой скоро отправится в отпуск.

Может освободиться скоро и Бобровский, а ведь в сборной России на чемпионате мира как раз держат одну вакансию для вратаря из НХЛ. Вот только способен ли Сергей помочь команде, если во «Флориде» в него перестали верить? Все-таки в Ригу нужно приехать, отсидеть карантин и выходить уже на стадии плей-офф.