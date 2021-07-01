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08:50 (мск), источник: Чемпионат.com

ФХР: Матч с Канадой на ЧМ шёл по сценарию штаба сборной России. Удаления Тарасенко не было

На официальном сайте ФХР сообщили об итогах экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/2021.

Россия
КанадаХоккей. ЧМ
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Источник: РИА "Новости"
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Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале ЧМ-2021 с командой Канады (1:2 ОТ).

«На чемпионат мира команда комплектовалась лучшими игроками КХЛ. Однако из-за проблем со здоровьем на чемпионат не смогли поехать сильнейшие игроки (например, Максим Мамин, Кирилл Семёнов и Вадим Шипачёв). Также в преддверии чемпионата мира и в ходе самого турнира из состава выпадали Константин Окулов, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов и Артём Зуб. Несмотря на травмы, сборная России заняла первое место в группе и к плей-офф подошла в оптимальной форме.

Четвертьфинал с Канадой проходил с преимуществом нашей сборной, игра шла по сценарию штаба. В третьем периоде арбитр дал двухминутный штраф Тарасенко за игру высоко поднятой клюшкой (как выяснилось позже, нарушения, тянувшего на удаление, не было). В результате наша сборная пропустила гол в меньшинстве. Всего Россия в четвертьфинале три раза сыграла в меньшинстве, пропустив один гол.

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В овертайме, который проходил в формате «три на три», всё решили обученность данному формату игры и индивидуальное мастерство хоккеистов. В Канаде овертаймы проводятся в формате «три на три», начиная с детско-юношеских школ. В результате игроки обучены ему как тактически, так и технически. В наш хоккей данный формат пришёл относительно недавно: КХЛ внедрила его с середины сезона-2016/2017. ИИХФ, в свою очередь, начала переход в 2017 году, когда «три на три» стали играть на групповом этапе. А закончила лишь в 2019-м, распространив нововведение на игры плей-офф. История вопроса объясняет как ограниченные навыки отечественных хоккеистов при игре «три на три», так и определённое преимущество заокеанских соперников в таких ситуациях", — сообщается на официальном сайте ФХР.

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