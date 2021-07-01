ФХР: Матч с Канадой на ЧМ шёл по сценарию штаба сборной России. Удаления Тарасенко не было
На официальном сайте ФХР сообщили об итогах экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/2021.
На официальном сайте ФХР сообщили об итогах экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/2021.
Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале ЧМ-2021 с командой Канады (1:2 ОТ).
«На чемпионат мира команда комплектовалась лучшими игроками КХЛ. Однако
Четвертьфинал с Канадой проходил с преимуществом нашей сборной, игра шла по сценарию штаба. В третьем периоде арбитр дал двухминутный штраф Тарасенко за игру высоко поднятой клюшкой (как выяснилось позже, нарушения, тянувшего на удаление, не было). В результате наша сборная пропустила гол в меньшинстве. Всего Россия в четвертьфинале три раза сыграла в меньшинстве, пропустив один гол.
В овертайме, который проходил в формате «три на три», всё решили обученность данному формату игры и индивидуальное мастерство хоккеистов. В Канаде овертаймы проводятся в формате «три на три», начиная с