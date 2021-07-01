ФХР: Матч с Канадой на ЧМ шёл по сценарию штаба сборной России. Удаления Тарасенко не было

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Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале ЧМ-2021 с командой Канады (1:2 ОТ).

«На чемпионат мира команда комплектовалась лучшими игроками КХЛ. Однако из-за проблем со здоровьем на чемпионат не смогли поехать сильнейшие игроки (например, Максим Мамин, Кирилл Семёнов и Вадим Шипачёв). Также в преддверии чемпионата мира и в ходе самого турнира из состава выпадали Константин Окулов, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов и Артём Зуб. Несмотря на травмы, сборная России заняла первое место в группе и к плей-офф подошла в оптимальной форме.



Четвертьфинал с Канадой проходил с преимуществом нашей сборной, игра шла по сценарию штаба. В третьем периоде арбитр дал двухминутный штраф Тарасенко за игру высоко поднятой клюшкой (как выяснилось позже, нарушения, тянувшего на удаление, не было). В результате наша сборная пропустила гол в меньшинстве. Всего Россия в четвертьфинале три раза сыграла в меньшинстве, пропустив один гол.

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