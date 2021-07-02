Мэру Риги запретили въезд в Россию. На ЧМ-2021 по хоккею он снял российский флаг
Мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Стакису следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии
Напомним, на ЧМ-2021 по хоккею власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех