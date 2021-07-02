Мэру Риги запретили въезд в Россию. На ЧМ-2021 по хоккею он снял российский флаг

«Стакису следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам. Теперь Мартиньшу Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесён в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», — приводит слова Захаровой «Коммерсантъ».