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08:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Мэру Риги запретили въезд в Россию. На ЧМ-2021 по хоккею он снял российский флаг

Мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Источник: РИА "Новости"

«Стакису следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам. Теперь Мартиньшу Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесён в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», — приводит слова Захаровой «Коммерсантъ».

Напомним, на ЧМ-2021 по хоккею власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственной символики Беларуси на площади был размещён оппозиционный красно-белый флаг. Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.

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