Умер вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матис Кивлениекс. Ему было 24 года
Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.
Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.
Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.
Вратарю «мундиров» было 24 года.
Официальные причины смерти пока не называются.
В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Напомним, в 2017 году Матис присоединился к «Кливленд Монстерс»,
В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.