«С нами никогда не свяжутся». Экс-мэр Риги раскритиковал замену флага Беларуси на ЧМ-2021

«В Европе много городов, которые были значительно лучше подготовлены к проведению ЧМ. Но удалось сохранить ЧМ в Риге только благодаря хорошему отношению к столице Международной хоккейной федерации.



И в этой ситуации мэр города, который вместе с министром иностранных дел лично обещал, что не будет никаких политических демаршей, через несколько месяцев обманывает всех и устраивает детское шоу с заменой флага.



Спорт должен быть свободен от политики, но теперь вероятность, что Рига в ближайшие годы получит какие-либо международные соревнования, равна нулю. С нами никто никогда не свяжется, ведь после Беларуси будут и другие страны, с которыми станут вестись дискуссии, а на нас нельзя положиться.



Бегать по городу и менять флаги во время международных соревнований в целом не очень хороший стиль для мэра», — приводит слова Ушакова БелТА.