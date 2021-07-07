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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«С нами никогда не свяжутся». Экс-мэр Риги раскритиковал замену флага Беларуси на ЧМ-2021

Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал замену флага Беларуси на бело-красно-белый во время ЧМ-2021.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

«В Европе много городов, которые были значительно лучше подготовлены к проведению ЧМ. Но удалось сохранить ЧМ в Риге только благодаря хорошему отношению к столице Международной хоккейной федерации.

И в этой ситуации мэр города, который вместе с министром иностранных дел лично обещал, что не будет никаких политических демаршей, через несколько месяцев обманывает всех и устраивает детское шоу с заменой флага.

Спорт должен быть свободен от политики, но теперь вероятность, что Рига в ближайшие годы получит какие-либо международные соревнования, равна нулю. С нами никто никогда не свяжется, ведь после Беларуси будут и другие страны, с которыми станут вестись дискуссии, а на нас нельзя положиться.

Бегать по городу и менять флаги во время международных соревнований в целом не очень хороший стиль для мэра», — приводит слова Ушакова БелТА.

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