«С нами никогда не свяжутся». Экс-мэр Риги раскритиковал замену флага Беларуси на ЧМ-2021
Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал замену флага Беларуси на
Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал замену флага Беларуси на
«В Европе много городов, которые были значительно лучше подготовлены к проведению ЧМ. Но удалось сохранить ЧМ в Риге только благодаря хорошему отношению к столице Международной хоккейной федерации.
И в этой ситуации мэр города, который вместе с министром иностранных дел лично обещал, что не будет никаких политических демаршей, через несколько месяцев обманывает всех и устраивает детское шоу с заменой флага.
Спорт должен быть свободен от политики, но теперь вероятность, что Рига в ближайшие годы получит
Бегать по городу и менять флаги во время международных соревнований в целом не очень хороший стиль для мэра», — приводит слова Ушакова БелТА.