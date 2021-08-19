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12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мощные бедра и каменный живот. Как выглядят хоккеистки сборной России

Они представят нашу страну на чемпионате мира в Канаде. Все очень серьезно.

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20 августа в Калгари стартует женский чемпионат мира по хоккею.

Наши девушки намерены показать, что отлично умеют играть в хоккей и добиться большего успеха на мировом первенстве.

Россиянкам предстоит выступить в группе против Швейцарии, Канады, США и Финляндии. Давайте узнаем, как выглядят спортсменки, которые будут отстаивать честь нашей национальной команды.

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