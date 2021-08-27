Женская сборная США по хоккею потерпела первое поражение на чемпионатах мира с 2013 года
Американки уступили канадкам со счетом 1:5.
Американки уступили канадкам со счетом 1:5.
ТАСС, 27 августа. Сборная Канады со счетом 5:1 обыграла команду США в матче заключительного тура группового этапа женского чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Канаде.
В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Мелоди Дауст (8-я минута), Рената Фаст (14), Джейми Ли Рэттрей (25, 28) и Сара Нёрс (31). У проигравших отличилась Ли Стекляйн (43).
Сборная США проиграла в рамках чемпионатов мира впервые с 2013 года. Тогда американки в игре группового этапа проиграли канадкам со счетом 2:3 по буллитам. С тех пор команда США трижды уступала канадкам на Олимпийских играх. В 2014 году — в матче группового этапа (2:3) и финале (2:3 в овертайме), в 2018 году — в игре группового этапа (1:2).
Канадские хоккеистки заняли первое место в группе А, набрав 12 очков в четырех матчах. Вторыми стали американки (9), третьими — финки (6), четвертыми — россиянки (3), пятыми — швейцарки (0). Все сборные группы А вышли в
Из группы В в