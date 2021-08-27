Женская сборная США по хоккею потерпела первое поражение на чемпионатах мира с 2013 года

ТАСС, 27 августа. Сборная Канады со счетом 5:1 обыграла команду США в матче заключительного тура группового этапа женского чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Канаде.

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Мелоди Дауст (8-я минута), Рената Фаст (14), Джейми Ли Рэттрей (25, 28) и Сара Нёрс (31). У проигравших отличилась Ли Стекляйн (43).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--72a93ba212b6cac55f43" data-vnd="72a93ba212b6cac55f43" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=72a93ba212b6cac55f43" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная США проиграла в рамках чемпионатов мира впервые с 2013 года. Тогда американки в игре группового этапа проиграли канадкам со счетом 2:3 по буллитам. С тех пор команда США трижды уступала канадкам на Олимпийских играх. В 2014 году — в матче группового этапа (2:3) и финале (2:3 в овертайме), в 2018 году — в игре группового этапа (1:2).

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Канадские хоккеистки заняли первое место в группе А, набрав 12 очков в четырех матчах. Вторыми стали американки (9), третьими — финки (6), четвертыми — россиянки (3), пятыми — швейцарки (0). Все сборные группы А вышли в плей-офф.

Из группы В в плей-офф вышли команды Чехии, Германии и Японии. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Швейцарии, финки встретятся с чешскими хоккеистками. Сборная Канады сыграет с проигравшим в заключительном матче группы В между немками и японками, а сборная США — с победителем этой игры.