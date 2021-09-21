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17:38 (мск), источник: РБК

В России представили логотип ЧМ-2023 по хоккею на основе картины Малевича

В основе логотипа лежит образ картины «Спортсмены» Казимира Малевича.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: IIHF

Презентация логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет в России, прошла во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «РБК Спорт».

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В церемонии приняли участие президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По словам Третьяка, в основе логотипа лежит образ картины «Спортсмены» Казимира Малевича.

«Было несколько вариантов. В этом нам удалось совместить авангард, русский характер», — добавил Ротенберг.

Турнир пройдет в 2023 году в Санкт-Петербурге. К чемпионату в городе строится новая ледовая арена на месте СКК «Петербургский».

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