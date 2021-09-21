В России представили логотип ЧМ-2023 по хоккею на основе картины Малевича
В основе логотипа лежит образ картины «Спортсмены» Казимира Малевича.
В основе логотипа лежит образ картины «Спортсмены» Казимира Малевича.
Презентация логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет в России, прошла во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «РБК Спорт».
В церемонии приняли участие президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
По словам Третьяка, в основе логотипа лежит образ картины «Спортсмены» Казимира Малевича.
«Было несколько вариантов. В этом нам удалось совместить авангард, русский характер», — добавил Ротенберг.
Турнир пройдет в 2023 году в Санкт-Петербурге. К чемпионату в городе строится новая ледовая арена на месте СКК «Петербургский».