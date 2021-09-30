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09:34 (мск), источник: ТАСС

Игры молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2023 пройдут в Новосибирске

Ожидается, что в город приедут около 5 тыс. иногородних болельщиков.

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Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Матчи сборной России по хоккею на групповом этапе молодежного чемпионата мира 2023 года пройдут в Новосибирске. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщила замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске.

«В Новосибирске пройдут игры группы А, состоятся 16 встреч, группа B сыграет в Омске, там будет 15 встреч, — сказала Курносова. — Очень отрадно, что именно в Новосибирске будет играть сборная России. Здесь будут проходить полуфиналы, финал, открытие, закрытие, и нам, конечно, очень приятно».

Руководитель исполнительной дирекции чемпионата в Новосибирске Владимир Тукмачев сообщил, что ожидается около 5 тыс. иногородних болельщиков. «Давайте будем исходить из самых оптимистических раскладов того, что происходит в мире, — сказал он. — Предварительно мы можем уже сегодня говорить о порядка 5 тыс. человек иногородних болельщиков». Он добавил, что состав иностранных делегаций будет понятен позднее, пока ожидается большое количество болельщиков из Финляндии, Чехии и Канады.

В Новосибирске матчи турнира пройдут на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро «Спортивная», которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.

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