Пьяный скандал с советским хоккеистом за границей. Петров смешал шампанское с водкой и угодил за решетку

Чемпионат мира-1981 был особенным для сборной СССР. Это был первый крупный турнир после провала советских хоккеистов на Олимпийских играх в Лэйк-Плэсиде. Знаменитое «Чудо на льду», в рамках которого американские студенты обыграли великую «Красную машину», для большинства игроков и тренеров нашей национальной команды так и осталось главным ударом в карьере.

«Обидно, что ребята ко мне не прислушались. После того как незадолго до Игр мы разгромили сборную США — 10:3, хоккеисты расслабились. Хотя каждый день твердил: “Забудьте. Наши главные соперники на Олимпиаде — не чехи, а именно американцы”.

Но достучаться до игроков не смог. Все были уверены, что снова легко с ними разберемся. За это и поплатились. А американцы к тому же бежали на допинге, в этом у меня сомнений нет. Что-то им кололи.

Впрочем, каждое поражение учит. Если делаешь выводы", — вспоминал спустя годы Виктор Тихонов.

В итоге на первенство планеты в Швецию сборная СССР ехала не только за золотом, но и с желанием отомстить команде США. Решить вторую задачу так и не удалось — на турнире советские и американские хоккеисты не пересеклись. А вот чемпионский титул команда Тихонова забрала весьма уверенно, несмотря на две ничьи на финальном этапе. Важными стали две победы над хозяевами — именно «Тре Крунур» считались основными конкурентами наших.

Главной звездой чемпионата мира стал форвард Александр Мальцев — он набрал больше всех очков (13), получил приз лучшему нападающему, попал в символическую сборную. Среди других героев первенства планеты можно выделить форварда Владимира Петрова. Для него это был последний международный турнир, а на лед Петров выходил не с привычными партнерами Борисом Михайловым и Валерием Харламовым, а с молодыми Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым.

Все это не помешало легенде набрать 10 результативных баллов и стать четвертым бомбардиром советской команды. Вот так красиво — на добивании, с лету — Петров забивал Канаде.

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А это диагональ на Крутова в игре со Швецией.

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На Кубок Канады-1981 сборная СССР отправилась уже без Петрова, а на чемпионате мира он успел отметиться не только голами и передачами, но еще и чрезвычайными происшествием. Дело было после заключительного матча ЧМ, рассказывает легендарный хоккейный журналист Всеволод Кукушкин:

— Говорили, Петров выпил глоток шампанского и принялся кружить на чьем-то «Порше» вокруг гостиничного фонтана. Пока не приняла полиция.

— Да какой глоток! Одного нашего мастера настольного тенниса точно так же за рулем тормознула полиция. Он твердил про «глоток шампанского». Отвезли к медсестре, та взяла пробу: «Если шампанское — то ведро!».

Тогда в отель, где жила сборная, приезжала шведка на спортивном «Порше». Габаритная дама, в красной майке с буквами СССР. Обожала нашу команду. А тут мы чемпионы, уже отметили в раздевалке. Так как шампанского не хватало, разбавляли его водочкой.

— Знакомая штука. «Северное сияние».

— Вы меня не путайте! «Северное сияние» — это коньяк в шампанское. Если вливать водку, называется «Белый медведь». Шведка Петрову говорит: «Давай?» Он усаживается за руль — и вперед!

— Вокруг фонтана?

— Фонтан был перед входом, он-то подальше укатил. А там патруль дежурил. Нацепили наручники — и в отделение. Петров пытался объяснить — дескать, Советский Союз, хоккей, чемпион мира…

— Бесполезно?