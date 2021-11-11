В КХЛ не доверяют молодежи. Это может стать проблемой для сборной на МЧМ

Почти год назад журналисты, эксперты и болельщики под впечатлением от выигранного Кубка Карьяла дружно вешали на молодежку Игоря Ларионова как минимум медали МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Тогда в распоряжении у Профессора оказался достаточно мощный костяк из хоккеистов 2001 года рождения, выигрывавший серебро ЮЧМ за пару лет до МЧМ, не менее талантливая россыпь хоккеистов 2002 года. А главное — у той сборной уже за несколько месяцев до мирового первенства были вполне понятные лидеры, регулярно получавшие неплохое игровое время в КХЛ. И любой другой результат, кроме топ-3 по итогам турнира, при таких вводных заведомо считался провалом.

Смотрите сами. Родион Амиров по состоянию на 10 ноября прошлого года стабильно получал больше 14 минут в родном «Салавате» у Томи Лямся, который периодически доверял молодому уфимцу место в спецбригаде в большинстве. Василий Подколзин, тогда еще не успевший испортить отношения с Романом Ротенбергом, ненамного меньше играл в СКА Валерия Брагина. Дмитрий Квартальнов уже начинал заигрывать в основе габаритного центра Илью Сафонова. А проспект «Коламбуса» Егор Чинахов уже стал твердым игроком «Авангарда» и колотил голы в большинстве за омскую команду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJsmAgOBIO7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJsmAgOBIO7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJsmAgOBIO7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by @chinakhov_59</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Неплохо все было с кахаэловским айстаймом и у защитников. Шакир Мухамадуллин тогда еще не звездил и не был так раскован в атаке, как сейчас, но здорово прибавлял от матча к матчу в паре с ветераном Алексеем Семеновым. Кирилл Кирсанов круто воспользовался своим шансом, когда СКА в начале регулярки словил эпидемию коронавируса, и показал, что достоин регулярно играть с мужиками. Семен Чистяков редко поднимался выше третьей пары «Ястребов», однако играл исключительно в КХЛ и частенько получал похвалу Боба Хартли на пресс-конференциях.

Что до попавшего сейчас в опалу Ярослава Аскарова, безальтернативный первый номер молодежки к 10 ноября насобирал сразу 13 матчей за СКА, девять из которых он начинал в качестве стартера.

Солидные ли это цифры? Вполне себе. Хотя в предыдущих брагинских молодежках можно было увидеть чуть более высокий процент железобетонных кахаэловцев с более высоким айстаймом. Впрочем, год на год не приходится. Например, на МЧМ в 2018-м у нынешнего главного тренера питерских армейцев вообще не было хоккеистов, которых можно было бы идентифицировать как твердых игроков КХЛ. Однако если в конкретные сезоны отсутствие представителей второй лиги мира можно объяснить «неурожайным годом», то в нынешней молодежке их будет не так много по одной простой причине — потенциальным лидерам команды Олега Браташа попросту не дают играть в КХЛ.

Благодаря InStat мы узнали, сколько сыграли в КХЛ в период с 1 сентября по 10 ноября текущего сезона потенциальные игроки первых двух пятерок молодежки Браташа в сравнении с лидерами прошлогодней команды Ларионова за аналогичный период.

Если смотреть на общее среднее игровое время, то оно упало на две минуты. Казалось бы, ничего хорошего в этом нет, но бить в набат, глядя на эти цифры, точно не стоит. Тем более что суммарно костяк новой молодежки сыграл за выбранный промежуток на пять матчей больше. Но если вынести за скобки Хуснутдинова, Мухамудуллина и Кирсанова, то преимущество предыдущего созыва окажется катастрофическим. Выходит, что игровое время на уровне КХЛ стабильно получают только три человека, которые уже имеют опыт игры на МЧМ.

Больше всего сейчас должны страдать от кахаэловского голодания Федор Свечков и Никита Чибриков, которые из-за раздутой вертикали СКА получают в первой команде не так много времени, как должны при своем таланте. С одной стороны, два лидера серебряной «юниорки» Альберта Лещева стабильно играют с мужиками в ВХЛ и постепенно обрастают мясом. С другой, в «вышке» они играют настолько результативно, что иной раз кажется, будто им уже скучно в «СКА-Неве». Вот только места в основе питерцев нет ни для одного, ни для другого. Особенно на фоне приобретения Валентина Зыкова и потенциального подписания Лео Комарова. Система армейцев не может переварить всех топ-юниоров, которых собрал в Северной столице Роман Ротенберг. И страдают от этого не только пацаны, которые в других клубах стабильно играли бы в КХЛ, но и молодежка.

Точно не может быть доволен арендой в «Спартак» проспект «Каролины» и некогда первый центр юниорской сборной 2002 года Василий Пономарев. Если летом невероятно умному плеймейкеру обещали место в 3−4-м звене «красно-белых», то осенью ему дали жалкие крохи и место 13-го нападающего, а чуть позже спустили в фарм-клуб, где он выглядит очень солидно и ведет игру своей тройки. Впрочем, еще хуже ситуация у его бывшего партнера по юниорской тройке Павла Тютнева.

Поправить печальные цифры вполне мог бы любимчик Андрея Разина Никита Гуслистов, который играет по 16 минут и выходит на большинство «Северстали». Но как креативного центра для топ-6 его, по всей видимости, не рассматривают. А по своему функционалу череповчанин скорее подходит для нижних троек.

Одна из главных проблем Браташа на данный момент заключается в том, что почти все технари 2002 года рождения и младше не получают вменяемый айстайм на высшем уровне. Маленький юркий снайпер Александр Пашин, подобно Чибрикову и Свечкову, разрывает «вышку» за «Торос», но в основе «Салавата Юлаева» его в упор не видят. Не менее талантливый вингер Данила Юров закисает 13-м форвардом в монструозной «Магнитке» Ильи Воробьева. А главный октябрьский сюрприз «Сибири» Дмитрий Овчинников получил место в четвертой тройке от Андрея Мартемьянова и стал в полной мере показывать свою неординарную технику вкупе с классным мышлением, уже когда ФХР объявила составы сборных на первый этап Евротура и турнир Четырех наций. Продолжи главный тренер новосибирцев мариновать его на лавке, и сильнейший юниор в клубной вертикали так и не получил бы свою возможность побороться за билет на МЧМ.

Приведенные цифры мало что говорят об уровне и потенциале команды, которую Браташ в декабре повезет на МЧМ. Делать выводы о силе той или иной молодежки на основании количества проведенных минут со взрослыми не стоит. В конце концов, те же канадцы из года в год привозят на мировое первенство команды, в которых 99% пацанов не имеют опыта игры в профессиональных лигах. А вот задуматься, почему кахаэловские тренеры боятся доверять дико талантливым пацанам, переросшим уровень ВХЛ и МХЛ, все же стоит.

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Расписание матчей сборной России на Кубке Карьяла

Россия — Финляндия, 11 ноября (19.30 мск)

Россия — Швеция, 13 ноября (15.00 мск)

Россия — Чехия, 14 ноября (14.30 мск)

Состав сборной России

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Ярослав Аскаров (СКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Владимир Галкин («Автомобилист»). Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (оба — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо»), Владимир Грудинин (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»).

Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (оба — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо»), Владимир Грудинин (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»). Нападающие: Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский («Динамо»), Никита Тертышный, Виталий Абрамов (оба — «Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов, Даниил Вовченко (оба — «Северсталь»), Василий Пономарев («Спартак»), Иван Чехович («Торпедо»), Иван Зинченко («Витязь»).