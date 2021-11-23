Стал известен расширенный состав молодёжной сборной России по хоккею на МЧМ-2022
Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею, который будет готовиться к молодёжному чемпионату мира 2022 года.
Россия U20
Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею, который будет готовиться к молодёжному чемпионату мира 2022 года.
Как сообщает сайт ФХР, команда соберётся 1 декабря в Новогорске, а с 16 по 25 декабря продолжит тренировки в Канаде, где проведёт две контрольные встречи.
Расширенный состав на сбор:
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.