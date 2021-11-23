Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
СКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Каролина
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег
Питтсбург
13
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Оттава
75
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Анахайм
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Вегас
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Коламбус
47
Все события
Фоторепортажи
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен расширенный состав молодёжной сборной России по хоккею на МЧМ-2022

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею, который будет готовиться к молодёжному чемпионату мира 2022 года.

Россия U20
Наверх
Источник: AFP 2021

Как сообщает сайт ФХР, команда соберётся 1 декабря в Новогорске, а с 16 по 25 декабря продолжит тренировки в Канаде, где проведёт две контрольные встречи.

Расширенный состав на сбор:

  • Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Захар Виноградов («Буран», ВХЛ) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ);
  • Защитники: Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все — ЦСКА), Роман Романов («Локомотив»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»);
  • Нападающие: Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семён Демидов, Фёдор Свечков, Илья Иванцов (все — СКА), Данила Юров («Металлург» Мг), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Иван Мирошниченко («Авангард»), Павел Тютнев («Локомотив»), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба — «Динамо» М), Иван Зинченко («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Кирилл Мельниченко («Сочи»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь