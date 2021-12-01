Молодежная сборная Беларуси открыла тренировочный кэмп в «Раубичах»

На данный момент сформирован расширенный список кандидатов на поездку в Херсхольм. В него попали 39 хоккеистов: четыре вратаря, 13 защитников и 22 нападающих. Большая часть из них присоединится к команде в течение этой недели, прибытие остальных ожидается в начале следующей. В финальный ростер попадут 20 полевых хоккеистов и два вратаря. Сейчас список претендентов на участие в планетарном форуме выглядит так: