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13 декабря, источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты одержали вторую победу на молодежном ЧМ в дивизионе IА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты одержали вторую победу на молодежном чемпионате мира в дивизионе IА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: pressball.by

Во втором матче турнира подопечные Сергея Стася обыграли венгров — 8:2 (5:1, 0:1, 3:0).

Команды после сигнала к началу матча начали демонстрировать высокие скорости и действовали на встречных курсах. Такое развитие событий было на руку белорусам. На третьей минуте Александр Суворов получив пас от Сергея Кузнецова и открыл счет броском с левого круга вбрасывания.

Постепенно белорусы начали теснить оппонентов, перенеся игру в их зону. На седьмой минуте Дмитрий Кузьмин удвоил преимущество своей дружины. Марк Шлекманн ненадолго вернул интригу в течение матча, но команда Сергея Стася отличилась еще трижды.

Сначала отобрав шайбу у соперника, вышел один на один и не промахнулся Сергей Кузнецов. Затем голевой дубль оформил Александр Суворов, замкнув передачу от Виталия Пинчука. Незадолго до сигнала на перерыв Александр Пальчик с передачи Александра Суворова не промахнулся.

В отличие от первого периода, во второй 20-минутке большого количества шайб любители хоккея не увидели. Венгры сократили отставание уже на 30-й секунде этого отрезка матча.

Кристоф Немет поразил цель после чистого выхода один на один с Алексеем Колосовым. Воодушевленные соперники белорусов попытались развить успех, но окончательно перехватить нити игры в свои руки им не удалось, несмотря на достаточно большое количество удалений среди подопечных Сергея Стася.

В третьем периоде белорусы достаточно быстро забросили шестую шайбу. Это Виталий Пинчук наказал защитника, который ошибся с передачей, поразив цель броском с полузоны.

Белорусы, сделав приличный задел, перешли в режим энергосбережения. Но при случае тревожили голкипера Тамаша Антека. Если бросок Олега Пожигана соперники заблокировали, то сначала кистевой бросок Валентина Демченко, в затем «выстрел» Сергея Кузнецова с неудобной руки достигли цели.

Далее шайба почти не задерживалась в средней зоне, но, несмотря на активность венгерских и белорусских хоккеистов, счет до финальной сирены не изменился. Лучшим игроком матча стал белорус Валентин Демченко.

Следующий матч «молодежка» Сергея Стася проведет со сверстниками из Латвии 15 декабря.

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