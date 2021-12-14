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10:46 (мск), источник: Sputnik.by

Второй разгром подряд: Беларусь пока побеждает на молодежном ЧМ по хоккею

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Сборная Беларуси обыграла команду Венгрии на молодежном чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе со счетом 8:1, сообщает Sputnik.

БеларусьМолодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В первом периоде подопечные Сергея Стася забросили пять шайб, отличились Суворов (дважды), Кузьмин, Кузнецов и Пальчик.

Между пятой и шестой «молодежка» умудрилась пропустить от венгров дважды: точные броски на свой счет записали Шлекманн и Немет. Однако затем белорусы увеличили преимущество, забросив в третьем периоде трижды: голы Пинчука, Демченко и Кузнецова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это вторая крупная победа молодежной сборной Беларуси на турнире: в стартовом матче парни Стася уничтожили хозяев соревнований — команду Дании — со счетом 9:1.

Следующую встречу на турнире белорусы проведут в среду против сборной Латвии. Затем 16 декабря «молодежка» сыграет со сверстниками из Казахстана, а 18 декабря — с командой Норвегии.

Сборная Беларуси уже несколько лет выступает в первом дивизионе этого турнира и не может попасть в элиту. Напомним, путевку в высшую лигу в этот раз, как и всегда, получит только победитель чемпионата мира.

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