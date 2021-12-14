Мичков и еще 9 хоккеистов СКА вошли в состав сборной России на МЧМ-2022, Мирошниченко и игроки из Северной Америки — нет

В Канаду отправится 25 хоккеистов:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

Отметим, что в состав не попал форвард системы «Авангарда» Иван Мирошниченко. Также в заявке нет ни одного игрока, представляющего юниорские лиги Северной Америки.

15 декабря сборная отправится в Эдмонтон транзитом через Хельсинки. После после прохождения карантинных мероприятий команда продолжит подготовку к турниру и проведет два товарищеских матча: 19 декабря против сборной Германии и 22 декабря — против сборной Канады. Затем сборная переместится в Ред-Дир, где проведет матчи группового этапа.