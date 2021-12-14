Молодежка впервые за 15 лет отказалась от легионеров из Канады! Состав сборной России на чемпионат мира
А еще прокатили Мирошниченко и всех праворуких нападающих.
А еще прокатили Мирошниченко и всех праворуких нападающих.
Тренерский штаб молодежной сборной России сегодня, почти за две недели до старта чемпионата мира, объявил состав, который отправится в Канаду. В окончательный список вошли 25 хоккеистов.
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).
Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).
Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).
Сходу так сразу и не вспомнить, когда последний раз российская молодежка обходилась без игроков, выступающих в юниорских лигах Канады. Даже в 2011 году, когда золото Баффало взяла максимально «домашняя» команда, Онтарио представлял Игорь Бобков. В 2008 году не было игроков из канадских клубов, но был Артем Анисимов, уже выступавший за фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ. А вот годом ранее Евгений Попихин собрал команду, на 100% состоящую из игроков, выступающих дома. Тогда команда с Алексеем Черепановым в роли главной звезды и Семеном Варламовым в воротах дошла до финала, где проиграла Канаде.
Спустя 15 лет наши тренеры снова отказываются от тех, кто решил попробовать себя на другом континенте. Удивительно то, что такое решение принял Сергей Зубов, большую часть карьеры отыгравший в Северной Америке. Или это решение принимал кто-то другой? Не исключаем, что специалист, совсем недавно получивший должность в молодежной сборной, не имеет всех полномочий. Отказ от «североамериканцев» выглядит решением политическим. ФХР таким образом будто пытается показать, что предпочтение будет отдаваться «патриотам», а перебежчикам нужно быть на голову выше, чтобы попасть на чемпионат мира.
«Мы следили за выступлением Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что игроки, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее», — так сам Зубов объяснил отсутствие двух защитников, уже игравших на чемпионате мира.
Обычно такой опыт становится билетом на следующий турнир. Опыт — огромное подспорье на МЧМ. Во многом поэтому не оспаривается вызов Ярослава Аскарова — вратаря, который хоть и играл на двух предыдущих турнирах, нынче выглядит посредственно даже на уровне ВХЛ.
Отсутствие Чайки и Кузнецова выглядит странно еще и потому, что оба в свои годы уже имеют опыт игры среди мужиков. Один отыграл половину прошлого сезона за ЦСКА, а другой начинал этот сезон в фарм-клубе «Калгари». И несмотря на то, что Даниил и Ян на данный момент выступают среди юниоров, оба точно не были бы лишними в команде Зубова. Но легендарный в прошлом защитник не оценил коллег по амплуа. Впрочем, в случае с Чайкой отпечаток мог наложить летний мини-скандал, когда между сбором молодежки и драфтом НХЛ будущий проспект «Вегаса» выбрал второе. Похоже, что в федерации это не забыли.
Но и помимо Кузнецова с Чайкой за океаном играют несколько кандидатов в молодежку, которых прокатили. На Sochi Hockey Open, где молодежная сборная России противостояла клубам КХЛ, интересно выглядел Даниил Гущин. Правда, очков не набрал. Зато в лиге Онтарио уже забросил 16 шайб за 25 игр. Чуть меньше вопросов по отсутствию Матвея Петрова. Он играет в той же лиге, что и Гущин, и набирает даже больше очков, несмотря на статус новичка. Но воспитанник «Крыльев Советов», во-первых, младше на год, а во-вторых, тренеры сборной в руках его не держали. А вот на домашнем чемпионате мира в Новосибирске и Омске Петров почти наверняка будет одним из лидеров нашей команды. Наряду с другим Матвеем.
Матвей Мичков вполне ожидаемо попал в состав, где почти все игроки старше его на два года. Как правило, такой индульгенции удостаиваются по-настоящему уникальные игроки. Мичков встал в один ряд со Свечниковым, Проворовым, Подколзиным и другими парнями, ныне выступающими в НХЛ. А вот другой форвард 2004 г. р. и давний напарник-конкурент Мичкова по юниорской сборной Иван Мирошниченко в окончательный состав не попал. Зубов объясняет это неоптимальными кондициями. И если смотреть на статистику «ястреба» в ноябре, спорить с этим тезисом трудно. Мирошниченко в последнем месяце перед сборами не набирал очки ни в ВХЛ, ни в МХЛ.
А еще те, кто принимали решение о составе, сами поставили себя в крайне уязвимое положение. Перед отъездом в Канаду сборная России осталась без праворуких нападающих. Из реальных кандидатов к таковым помимо Мирошниченко и уже упомянутого Петрова относится динамовец Богдан Тринеев. Наша молодежка уже попадала в ситуации, когда на чемпионате мира из-за отсутствия игроков с правым хватом на обе ноги хромало большинство. Теперь же мы сами себя лишаем вариативности. Хват решает не все, и при очевидной разнице в мастерстве глупо делать выбор в пользу праворуких, но это не тот случай.
Даже без Мирошниченко, «армейца» Полтапова и легионеров в Канаду в составе сборной России отправляется мощный состав, способный вернуться с медалями, а то и с золотом. Если не потащит Аскаров, его может подстраховать ярославец Гуськов. В обороне есть уже опытные Мухамадуллин с Кирсановым, а также крайне перспективный Грудинин. Про атаку и говорить нечего. Чего только стоит звено Чибриков — Свечков — Хуснутдинов. Но риторический вопрос «кто набирал этот состав?» мы задали не просто так.
Команда, у которой за несколько месяцев сменился уже третий главный тренер, может оказаться просто набором талантливых игроков. Ни главный тренер Зубов, ни его консультант Знарок не проходили с этими парнями огонь и воду, да и к молодежному хоккею до недавнего времени имели косвенное отношение. Ни о каком сплочении и проверки на вшивость, коей при Брагине была поездка на суперсерию в Канаду, речи не идет. Оттого и боязно.
Дмитрий Ерыкалов