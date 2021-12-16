Хоккеисты молодежной сборной Беларуси переиграли сверстников из Казахстана в матче ЧМ дивизиона IA

Команда Сергея Стася, отразив стартовый натиск соперников, начала давление на оборону казахстанской дружины. В итоге Ансар Шайхмедденов отправился в бокс для штрафников за игру высоко поднятой клюшкой. Это удаление сыграло на руку белорусам, которые на шестой минуте игры реализовали большинство. Шайбу забросил Сергей Кузнецов с передачи Александра Суворова.

Забросив, белорусы пошли вперед еще большими силами, стремясь развить успех, и на девятой минуте Егор Чезганов удвоил преимущество своей дружины. Игроки сборной Казахстана сделали ставку на контратаки, и одна из них привела к голу Даниила Цыбина на 11-й минуте.

Во второй трети поединка команды обменялись голевыми ситуациями. Сначала Егор Чезганов оформил дубль с помощью Александра Пальчика. На это казахстанские хоккеисты ответили взятием ворот в исполнении Константина Морожникова.

Сократив отставание до минимума, соперники белорусов повели атаки на их ворота. Команда Сергея Стася перешла на игру вторым номером, и на 43-й минуте Егор Сидоров в одном из контрвыпадов установил окончательный счет матча.

По итогам поединка лучшим игроком в составе белорусской молодежки стал Егор Чезганов.