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21:21 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты молодежной сборной Беларуси переиграли сверстников из Казахстана в матче ЧМ дивизиона IA

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси переиграла сверстников из Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею дивизиона IA. Четвертая кряду виктория была добыта со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Команда Сергея Стася, отразив стартовый натиск соперников, начала давление на оборону казахстанской дружины. В итоге Ансар Шайхмедденов отправился в бокс для штрафников за игру высоко поднятой клюшкой. Это удаление сыграло на руку белорусам, которые на шестой минуте игры реализовали большинство. Шайбу забросил Сергей Кузнецов с передачи Александра Суворова.

Забросив, белорусы пошли вперед еще большими силами, стремясь развить успех, и на девятой минуте Егор Чезганов удвоил преимущество своей дружины. Игроки сборной Казахстана сделали ставку на контратаки, и одна из них привела к голу Даниила Цыбина на 11-й минуте.

Во второй трети поединка команды обменялись голевыми ситуациями. Сначала Егор Чезганов оформил дубль с помощью Александра Пальчика. На это казахстанские хоккеисты ответили взятием ворот в исполнении Константина Морожникова.

Сократив отставание до минимума, соперники белорусов повели атаки на их ворота. Команда Сергея Стася перешла на игру вторым номером, и на 43-й минуте Егор Сидоров в одном из контрвыпадов установил окончательный счет матча.

По итогам поединка лучшим игроком в составе белорусской молодежки стал Егор Чезганов.

Следующий матч турнира (против Норвегии) дружина Беларуси проведет 18 декабря.

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