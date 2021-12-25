25 русских героев МЧМ. От Фетисова до Капризова
Вспоминаем лучших на любимом турнире.
Вспоминаем лучших на любимом турнире.
Совсем скоро — с 26 декабря по 5 января — нас ждет любимый хоккейный турнир, и чтобы скрасить ожидание нового чуда — а заодно освежить в памяти события прошлого (и узнать что-то новое) — я собрал этот рейтинг. Мы их делаем периодически, и это всегда очень сложно и очень спорно, но безумно интересно.
На этот раз не получится свалить вину за неправильные места одних и невключение других на коллективный разум — этот рейтинг целиком и полностью мой. Не было ни голосований, ни советников. Поэтому попробуем коротко объяснить критерии.
Это рейтинг героев, личностей, но если у тебя нет золотой медали, то, чтобы сюда попасть, ты должен быть безусловно лучшим в своей команде, а в идеале — вообще на турнире. Если больше всех забил или набрал очков, попал в символическую сборную, стал лучшим в своем амплуа, положил канадцам победный в финале — это плюс. Если провалился в важном матче — минус. Если выстрелил только на одном турнире — тут либо золото, либо совсем космический уровень.
Но даже среди тех, кто соответствует каждому пункту, далеко не все уместились в топ-25. Оказывается, героев МЧМ у нас очень, очень, очень много. В этом рейтинге могли бы быть, но не вошли:
Общая статистика Овечкина на МЧМ впечатляет: гола за игру в российскую эпоху нет ни у кого, кроме него, а больше очков набили только двое — и один из них в этом списке намного выше. Но дело в том, что свое единственное золото Александр набрал в сборной-2003, где он и близко не был лучшим, серебро-2005 получилось слишком болезненным (1:6 от Канады — пусть и, возможно, лучшей в истории — плюс травма), а еще один турнир ведомая им в качестве лидера команда провалила, проиграв в четвертьфинале финнам.
Но след Овечкина на МЧМ слишком ярок, чтобы топ-25 мог обойтись вообще без него. В 17 лет он раздердбанил хет-триком американцев, а потом на пару с Григоренко додавил удивительно упорных швейцарцев. В 18 забивал во всех матчах, кроме одного, а в 19 возглавил разгром американцев в полуфинале.
Так получилось, что последний МЧМ Никита вместе со сборной завалил — проиграли в ¼ швейцарцам. Тренер Плющев свалил всю вину за поражение на Филатова, который был капитаном, и после этого нигде толком не работал. Потому что ключевая вина за такие провалы всегда на тренере.
Но на двух предыдущих МЧМ Никита был абсолютным лидером сборной и одним из лучших игроков турнира. В 2008-м у него единственный гол шведам в полуфинале, который проиграли в овертайме, и победный дубль американцам в бронзовом матче. В 2009-м: победный гол чехам в четвертьфинале и победный дубль словакам в бронзовом матче. Ну и, в конце концов, Филатов — один из двух лучших бомбардиров сборной России в истории МЧМ. Другой в этом списке намно-о-о-го выше.
Конечно, сейчас первое, что приходит в голову про Денисенко на МЧМ — это глупое удаление на последней минуте финала-2020 против Канады, когда мы пытались спасти игру, уже будучи в меньшинстве. Невероятно обидное поражение в матче, который казался целиком и полностью нашим. Но этот досадный случай не должен мешать нам оценить игру Григория на чемпионатах мира в целом.
Кстати, в том финале у него 1+1. А за два турнира в 6 играх плей-офф — 3+7. В 2019-м он вошел в символическую сборную и стал лучшим бомбардиром — до него это удавалось только пятерым нашим игрокам, и о каждом из них мы еще поговорим.
Капризов два раза играл на МЧМ, но выстрелил только на втором, куда поехал уже звездой КХЛ, лидером и капитаном команды. Золото ему не покорилось, там были очень сильные американцы, но наши проиграли им только по буллитам в полуфинале. Кирилл забивал в каждом матче плей-офф и стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим турнира.
Кстати, тут есть повод упомянуть еще одного героя, которому не хватило места в нашем топ-25 — он как раз из той капризовской команды. Денис Гурьянов забил две американцам в полуфинале (и свой буллит, в отличие от Капризова, тоже), а потом в бронзовом овертайме шведам.
Каменский был очевидно лучшим в атаке сборной СССР на золотом МЧМ-1986, в топ-5 бомбардиров турнира оказался в окружении четверых канадцев, но почему-то не попал даже в символическую сборную. Туда из наших включили Игоря Вязьмикина, который ровно половину из своих 10 очков набрал против немцев (победа СССР 10:0). Устраним эту несправедливость.
Будущий динамовец, а на тот момент один из лидеров СКА максимально ярко провел единственный в своей карьере большой турнир за сборную. Лучший снайпер, второй по «гол+пас» после Гретцки и, соответственно, первый в сборной СССР. Забивал шведам во всех трех матчах (такая уж была формула турнира), включая финальный. Если б еще из его 10 голов хоть один стал победным или переломным, был бы выше в этом рейтинге. Но за победные в той команде отвечал Фетисов.
Один из героев первого официального МЧМ. Нападающий «Крыльев Советов» стал третьим бомбардиром турнира (уступил только двум канадцам) и вошел в символическую сборную, сыграв чуть эффективнее лидера нашей сборной Алексея Фроликова и нового суперталанта Сергея Макарова. Ромашин забивал победные или ключевые голы во всех важных матчах турнира, включая последний — с канадцами, в котором решалась судьба золота.
Ярче Волгина на МЧМ-1983 сыграл только великий Владимир Ружичка, а там все-таки были еще такие серьезные ребята, как Марио Лемье и Стив Айзерман, правда, 17-летние. Герман забивал в каждом из 7 матчей турнира, включая самые трудные — против Чехословакии (у которой в воротах был Гашек, а Ружичка, кстати, не забил) и США.
На двух морозовских чемпионатах мира у нас были очень сильные команды, которые оба раза спотыкались в полуфинале о канадцев — те казались тогда непобедимыми и выиграли пять МЧМ подряд. Непосредственно Алексей Морозов сделал все что мог: два раза забил в 1996-м (проиграли 3:4), один раз в 1997-м (проиграли 2:3). А потом забивал и в каждом из бронзовых матчей — оба раза наши обыграли там чехов 4:1.
Удивительное дело: при двух золотых медалях МЧМ и в целом сильной игре на обоих турнирах, Макаров ни разу не стал лучшим бомбардиром даже в сборной СССР. И его никак не отметили организаторы и журналисты. Причем если на первый МЧМ он приехал почти без опыта игры за взрослых, то на втором он был уже полноценной звездой «Трактора», которую вот-вот уведет ЦСКА.
Однако в наш рейтинг он не мог не попасть: и по совокупности вклада в эти две золотые медали, и за добитых дублем в концовке финала-1978 шведов (Бенгт-Оке Густафссон тогда в середине третьего периода сократил счет до 2:3, но Макаров забил уже через полминуты, а за три минуты до конца еще раз).
Романов на МЧМ показал себя защитником, каких у нас давно не было — достаточно жестким и одновременно умным. Наверное, неслучайно официальный сайт включил его в символическую сборную СССР/России на МЧМ всех времен. Кроме того, Романов на обоих турнирах был в символической сборной, в 2019-м вообще был признан лучшим защитником. Плюс — он второй по результативности наш защитник на МЧМ за всю историю. У Фетисова больше всего на 1 очко.
В 1992-м на МЧМ сумасшедшую банду привезли шведы (Нюландер, Форсберг, Нэслунд, Ренберг заняли первые четыре места в топе бомбардиров). Но Ковалев соответствовал, и лучший матч на турнире выдал как раз против них — забил шведам дважды, в том числе в меньшинстве, а наши, единственный раз игравшие на МЧМ под флангом СНГ, победили 4:3.
Татаринов обещал стать для советского хоккея кем-то вроде нового Фетисова — только еще и с броском, прошибающим стены. И вполне мог, как и Фетисов, привезти три золотых медали МЧМ (причем, в отличие от него, все — официальные). Но в 1985-м на его пути встретился Уэндел Кларк.
До игры с канадцами наши одержали четыре уверенные победы, в том числе надо сборными Швеции и США. Но в начале пятой игры Кларк вывел из строя нашего лучшего защитника — Татаринов на лед больше не выходил, сборная СССР проиграла 0:5 канадцам, а следом, еще и чехословакам. Но даже четырех полных игр Татаринову хватило, чтобы журналисты выбрали его в символическую сборную турнира. Через год Михаилу уже никто не помешал — и он уехал домой со вторым золотом и призом лучшему защитнику.
Вместе с Татариновым все три турнира провел и Евгений Белошейкин, вратарь бесконечного таланта и трагической судьбы. В 1984-м он был первым номером молодежки в 17 лет (после МЧМ поехал еще и на юниорский чемпионат) и вошел в символическую сборную. В 1985-м его вина в поражении от канадцев минимальна, с чехами он тоже тащил как мог. На МЧМ-1986 Белошейкин приехал уже основным вратарем ЦСКА, взял второе золото, снова вошел в символическую сборную, а весной стал чемпионом мира уже среди взрослых, выиграв 7 матчей из 7. Белошейкину до сих пор принадлежит рекорд по количеству побед на МЧМ.
Сборная СССР на первых МЧМ — невероятная атакующая машина, которая, бывало, выигрывала со счетами вроде 15:5 или 10:6. И роль вратаря в ней была не слишком принципиальна. Однако это не повод занижать рейтинг Тыжных, который на обоих своих турнирах вошел в символическую сборную, а на одном был выбран лучшим вратарем — это признание на уровне лучших.
Лидер первого российского поколения, которое научилось бить канадцев и выигрывать золото МЧМ. В 1998-м непобедимые на протяжении пяти лет родоначальники попались нашим в ¼ — и Балмочных помог Афиногенову завалить их в овертайме. Но в финале сборная России споткнулась о финнов. Через год с финнами справились в ¼, а с канадцами сошлись уже в главном матче — и одним из героев снова стал Балмочных. На обоих турнирах Максим вошел в символические сборные.
А главным героем финала-1999 стал динамовец Артем Чубаров. Оба своих МЧМ он провел ровно и качественно, а лучший матч выдал в самый нужный момент — забил канадцам дважды, в том числе золотой гол в овертайме, который принес сборной России первую победу на МЧМ.
Григоренко — лидер поколения, которое до появления «фартожопых» считалось самым талантливым в российской истории, оно составляло костяк сборной в конце 90-х — начале нулевых. Среди триумфаторов Квебека и ЧМ-2009 было 9 человек, которые выигрывали МЧМ в 2002-м или 2003-м. К сожалению, среди них не было самого Григоренко — из-за страшной аварии, в которую он попал в том же 2003-м, его карьера сложилась не так успешно, как могла бы.
Но тогда, на МЧМ, он был королем. В 2002-м он был еще на подхвате, хотя поучаствовал в победе над канадцами голевым пасом. А в 2003-м уже вел команду за собой и забивал в каждом матче, кроме первого. В финале с Канадой он забил очень важный гол — сравнял счет в начале третьего периода. А дальше уже за дело взялся Юрий Трубачев.
Капитан, лидер, клатчер. В 2002-м: гол в финале с Канадой (5:4). В 2003-м: победные голы в финале с Канадой (3:2) и полуфинале с Финляндией (4:1). Большой взрослой карьеры у Юрия не получилось, хотя он целых двадцать лет честно играл на приличном среднем уровне, а вот молодежная вышла вполне себе великой.
Смотрите главный гол в карьере Юрия Трубачева — с ярким патриотическим вступлением Юрия Розанова.
Малкину повезло меньше Овечкина — он не зацепил на МЧМ поколение-1983 и остался без золотых медалей. На двух общих турнирах, а потом на еще одном — уже без Овечкина — победить так и не вышло. В 2005-м Малкин и Овечкин сметали всех — ровно до финала с Канадой, где получили 1:6. В 2006-м Малкин доминировал примерно так же, как через шесть лет на взрослом ЧМ, но — ровно до финала с Канадой, где получил 0:5.
Так высоко в этом рейтинге он потому, что тех канадцев победить было невозможно, а все остальное Малкин сделал на высшем уровне — и первым из наших стал MVP турнира. До второго и пока последнего осталось совсем немного.
Случай Буре чем-то напоминает Овечкина: тоже победа на первом турнире, посредственный второй и мощный третий, но больше ни одного золота. Принципиальная разница в том, что у Буре на золотом МЧМ была более важная роль в команде — в компании с Могильным, который был старше на два года, и Федоровым (старше на год с небольшим) он показал себя ярче всех и попал в символическую сборную турнира. Плюс у него все-таки лишнее серебро — для нашего очень плотного рейтинга это много.
Интересно, что в 1990-м и 1991-м сборная СССР упускала золото в последней игре турнира (он тогда был гладким, без плей-офф и чемпионского раунда) и при равенстве очков с чемпионом занимала второе место по дополнительным показателям. В 1990-м шведы сравняли счет за секунду (!) до конца (это сделал Энглунд с передачи Никласа Лидстрема) — у наших и канадцев стало по 11 очков, а личную встречу выиграли «кленовые».
В 1991-м судьба золота определялась в последнем туре непосредственно в матче СССР — Канада, и мы опять проиграли. Буре произвел феноменальное впечатление, забил сумасшедшее количество голов (он лучший снайпер в истории МЧМ). Но это рейтинг героев, а по факту ничего геройского он не сделал. Овечкин тоже много забивал, но он тут даже не в десятке. А в тех самых матчах, в которых сборная СССР дважды упускала золото, Буре не забил — возможно, его голов как раз и не хватило.
А вот Могильный в 1989-м как раз сделал все, чтобы золото не упустить. Годом раньше он стал лучшим бомбардиром и нападающим турнира, но единственной осечки — конечно же, с канадцами — хватило, чтобы вместо золота получить серебро. Могильный как будто бы сделал выводы и на следующем турнире сохранил силы на последний матч, в котором решалась судьба золота: там он разорвал канадцев хет-триком — и наши выиграли 7:2.
Фетисов ездил еще и на МЧМ-1976, который не был официальным, и, по сути, он трехкратный победитель (а официально такой игрок только один — канадец Джейсон Боттерилл). На двух следующих Фетисов доминировал: признавался лучшим защитником (он единственный двукратный в истории), цементировал оборону (в 1978-м наши пропустили меньше всех, несмотря на провал со шведами на первом групповом этапе — 3:6) и забивал важные голы (например, победный шведам в финале-1978).
Космическая статистика Крутова только отчасти связана с сумасшедшими разгромами, которые сборная СССР регулярно учиняла совсем слабым норвежцам (например, 17:0 в 1979-м) или совсем не слабым чехословакам (9:1 в том же 1979-м). Он вносил перелом и в самые тяжелые матчи: плей-офф в те времена не было, но были финальные группы, где одно поражение точно так же лишало надежд на золото. И вот там Крутов решал. В 1979-м дубль за полторы минуты в самой концовке игры с финнами превратил 2:2 в 4:2. А в 1980-м еще один быстрый дубль (теперь за 3 минуты) в матче со шведами превратил 0:1 в 2:1 и золотую медаль. И, кстати, Владимир Крутов — единственный в истории МЧМ дважды лучший бомбардир турнира.
Кузя — первый: за всех парней из Баффало-2011, которые физически не могли поместиться в топ-25, и за две фантастические перестрелки против канадцев, которые складывались по-разному, но закончились одинаково — победой сборной России. Жаль, что вторая из них пришлась на полуфинал, и на главный матч со шведами Кузнецова и других наших парней не хватило, его проиграли 0:1.
В былинном Баффало-2011, третий период которого мы помним поминутно, в первую очередь, вспоминаются голы — Кицына, Панарина, Тарасенко, Двуреченского — и заслуженно, но там ведь еще были три голевых паса Кузнецова. А в полуфинале 2012-го он уже забивал им сам. В итоге 3+4 в двух легендарных матчах. При всем уважении к советским легендам, на МЧМ у них ничего подобного не было.
Алексей Белов