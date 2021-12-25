25 русских героев МЧМ. От Фетисова до Капризова

Совсем скоро — с 26 декабря по 5 января — нас ждет любимый хоккейный турнир, и чтобы скрасить ожидание нового чуда — а заодно освежить в памяти события прошлого (и узнать что-то новое) — я собрал этот рейтинг. Мы их делаем периодически, и это всегда очень сложно и очень спорно, но безумно интересно.

На этот раз не получится свалить вину за неправильные места одних и невключение других на коллективный разум — этот рейтинг целиком и полностью мой. Не было ни голосований, ни советников. Поэтому попробуем коротко объяснить критерии.

Это рейтинг героев, личностей, но если у тебя нет золотой медали, то, чтобы сюда попасть, ты должен быть безусловно лучшим в своей команде, а в идеале — вообще на турнире. Если больше всех забил или набрал очков, попал в символическую сборную, стал лучшим в своем амплуа, положил канадцам победный в финале — это плюс. Если провалился в важном матче — минус. Если выстрелил только на одном турнире — тут либо золото, либо совсем космический уровень.

Но даже среди тех, кто соответствует каждому пункту, далеко не все уместились в топ-25. Оказывается, героев МЧМ у нас очень, очень, очень много. В этом рейтинге могли бы быть, но не вошли:

Алексей Черепанов. Боль каждого хоккейного болельщика страны. До своего главного МЧМ он не дожил, а на двух других собрал серебро и бронзу, стал лучшим нападающим в 2007-м (в 17 лет!). И этот список — невошедших — в первую очередь, ради него.

Боль каждого хоккейного болельщика страны. До своего главного МЧМ он не дожил, а на двух других собрал серебро и бронзу, стал лучшим нападающим в 2007-м (в 17 лет!). И этот список — невошедших — в первую очередь, ради него. Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов — банду фартожопых представляет Евгений Кузнецов. По совокупности достижений и красоты он лучший из них. Но забрался в этом рейтинге так высоко в том числе благодаря этим парням.

— банду фартожопых представляет По совокупности достижений и красоты он лучший из них. Но забрался в этом рейтинге так высоко в том числе благодаря этим парням. Игорь Князев, Александр Фролов и Станислав Чистов — лидеры золотой молодежки-2002. Очень сильное поколение и очень ровная команда. Оказалось, что это не всегда плюс.

— лидеры золотой молодежки-2002. Очень сильное поколение и очень ровная команда. Оказалось, что это не всегда плюс. Александр Черных, Николай Борщевский, Алексей Гусаров — лидеры золотой молодежки-1984. В общем, примерно та же проблема, что у команды-2002.

— лидеры золотой молодежки-1984. В общем, примерно та же проблема, что у команды-2002. Алексей Касатонов, Илья Бякин, Дарюс Каспарайтис, Виталий Вишневский, Александр Рязанцев — каждый из них признавался лучшим защитником. Но защитнику сложнее всего стать героем на коротком турнире, поэтому в топ-25 их всего трое. Наверное, это неправильно, но… у меня по-другому не получилось. Вратарям повезло еще меньше.

— каждый из них признавался лучшим защитником. Но защитнику сложнее всего стать героем на коротком турнире, поэтому в топ-25 их всего трое. Наверное, это неправильно, но… у меня по-другому не получилось. Вратарям повезло еще меньше. Петр Кочетков, Евгений Тарасов — лучшие вратари турнира. К сожалению, только одного и даже не победного.

— лучшие вратари турнира. К сожалению, только одного и даже не победного. Николай Хабибулин, Алексей Волков, Андрей Медведев, Андрей Василевский — вратари, которые символизировали целые поколения, играли на нескольких турнирах. Не хватило по-настоящему героических матчей и признания от организаторов или журналистов (первые выбирают лучших по амплуа, вторые голосуют за символическую сборную — никто из нашей четверки ни разу не попал ни туда, ни туда).

— вратари, которые символизировали целые поколения, играли на нескольких турнирах. Не хватило по-настоящему героических матчей и признания от организаторов или журналистов (первые выбирают лучших по амплуа, вторые голосуют за символическую сборную — никто из нашей четверки ни разу не попал ни туда, ни туда). Сергей Федоров — При всем уважении, Могильный, а потом и Буре были ярче, а это поколение должно было взять больше одной золотой медали.

— При всем уважении, Могильный, а потом и Буре были ярче, а это поколение должно было взять больше одной золотой медали. Алексей Ивашкин, Андрей Коваленко, Дмитрий Юшкевич, Александр Годынюк, Вячеслав Козлов, Валерий Буре, Евгений Рябчиков, Александр Королюк, Сергей Самсонов, Андрей Марков, Максим Афиногенов, Евгений Муратов, Алексей Терещенко, Виктор Тихонов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Илья Самсонов — у-у-у-ух, сколько же парней классно зажигали на МЧМ! Но всех не вместить, так что без обид, поехали.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cc2d8c8ec1406964ade5" data-vnd="cc2d8c8ec1406964ade5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cc2d8c8ec1406964ade5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

25. Александр Овечкин (золото и серебро)

2003−2005; 18 игр, 25 (18+7) очков.

Общая статистика Овечкина на МЧМ впечатляет: гола за игру в российскую эпоху нет ни у кого, кроме него, а больше очков набили только двое — и один из них в этом списке намного выше. Но дело в том, что свое единственное золото Александр набрал в сборной-2003, где он и близко не был лучшим, серебро-2005 получилось слишком болезненным (1:6 от Канады — пусть и, возможно, лучшей в истории — плюс травма), а еще один турнир ведомая им в качестве лидера команда провалила, проиграв в четвертьфинале финнам.

Но след Овечкина на МЧМ слишком ярок, чтобы топ-25 мог обойтись вообще без него. В 17 лет он раздердбанил хет-триком американцев, а потом на пару с Григоренко додавил удивительно упорных швейцарцев. В 18 забивал во всех матчах, кроме одного, а в 19 возглавил разгром американцев в полуфинале.

24. Никита Филатов (две бронзы)

2008−2010; 20 игр, 26 (13+13) очков.

Так получилось, что последний МЧМ Никита вместе со сборной завалил — проиграли в ¼ швейцарцам. Тренер Плющев свалил всю вину за поражение на Филатова, который был капитаном, и после этого нигде толком не работал. Потому что ключевая вина за такие провалы всегда на тренере.

Но на двух предыдущих МЧМ Никита был абсолютным лидером сборной и одним из лучших игроков турнира. В 2008-м у него единственный гол шведам в полуфинале, который проиграли в овертайме, и победный дубль американцам в бронзовом матче. В 2009-м: победный гол чехам в четвертьфинале и победный дубль словакам в бронзовом матче. Ну и, в конце концов, Филатов — один из двух лучших бомбардиров сборной России в истории МЧМ. Другой в этом списке намно-о-о-го выше.

23. Григорий Денисенко (серебро и бронза)

2019−2020; 14 игр, 18 (7+11) очков.

Конечно, сейчас первое, что приходит в голову про Денисенко на МЧМ — это глупое удаление на последней минуте финала-2020 против Канады, когда мы пытались спасти игру, уже будучи в меньшинстве. Невероятно обидное поражение в матче, который казался целиком и полностью нашим. Но этот досадный случай не должен мешать нам оценить игру Григория на чемпионатах мира в целом.

Кстати, в том финале у него 1+1. А за два турнира в 6 играх плей-офф — 3+7. В 2019-м он вошел в символическую сборную и стал лучшим бомбардиром — до него это удавалось только пятерым нашим игрокам, и о каждом из них мы еще поговорим.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BriGhqkHAqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BriGhqkHAqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BriGhqkHAqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Grigory Denisenko (@denisenko__14)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

22. Кирилл Капризов (серебро и бронза)

2016−2017; 14 игр, 15 (10+5) очков.

Капризов два раза играл на МЧМ, но выстрелил только на втором, куда поехал уже звездой КХЛ, лидером и капитаном команды. Золото ему не покорилось, там были очень сильные американцы, но наши проиграли им только по буллитам в полуфинале. Кирилл забивал в каждом матче плей-офф и стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим турнира.

Кстати, тут есть повод упомянуть еще одного героя, которому не хватило места в нашем топ-25 — он как раз из той капризовской команды. Денис Гурьянов забил две американцам в полуфинале (и свой буллит, в отличие от Капризова, тоже), а потом в бронзовом овертайме шведам.

21. Валерий Каменский (золото и бронза)

1985−1986; 14 игр, 17 (9+8) очков.

Каменский был очевидно лучшим в атаке сборной СССР на золотом МЧМ-1986, в топ-5 бомбардиров турнира оказался в окружении четверых канадцев, но почему-то не попал даже в символическую сборную. Туда из наших включили Игоря Вязьмикина, который ровно половину из своих 10 очков набрал против немцев (победа СССР 10:0). Устраним эту несправедливость.

20. Виктор Шкурдюк (золото)

1978; 7 игр, 16 (10+6) очков.

Будущий динамовец, а на тот момент один из лидеров СКА максимально ярко провел единственный в своей карьере большой турнир за сборную. Лучший снайпер, второй по «гол+пас» после Гретцки и, соответственно, первый в сборной СССР. Забивал шведам во всех трех матчах (такая уж была формула турнира), включая финальный. Если б еще из его 10 голов хоть один стал победным или переломным, был бы выше в этом рейтинге. Но за победные в той команде отвечал Фетисов.

19. Игорь Ромашин (золото)

1977; 7 игр, 12 (6+6) очков.

Один из героев первого официального МЧМ. Нападающий «Крыльев Советов» стал третьим бомбардиром турнира (уступил только двум канадцам) и вошел в символическую сборную, сыграв чуть эффективнее лидера нашей сборной Алексея Фроликова и нового суперталанта Сергея Макарова. Ромашин забивал победные или ключевые голы во всех важных матчах турнира, включая последний — с канадцами, в котором решалась судьба золота.

18. Герман Волгин (золото)

1983; 7 игр, 14 (11+3) очков.

Ярче Волгина на МЧМ-1983 сыграл только великий Владимир Ружичка, а там все-таки были еще такие серьезные ребята, как Марио Лемье и Стив Айзерман, правда, 17-летние. Герман забивал в каждом из 7 матчей турнира, включая самые трудные — против Чехословакии (у которой в воротах был Гашек, а Ружичка, кстати, не забил) и США.

17. Алексей Морозов (две бронзы)

1996−1997; 13 игр, 16 (10+6) очков.

На двух морозовских чемпионатах мира у нас были очень сильные команды, которые оба раза спотыкались в полуфинале о канадцев — те казались тогда непобедимыми и выиграли пять МЧМ подряд. Непосредственно Алексей Морозов сделал все что мог: два раза забил в 1996-м (проиграли 3:4), один раз в 1997-м (проиграли 2:3). А потом забивал и в каждом из бронзовых матчей — оба раза наши обыграли там чехов 4:1.

16. Сергей Макаров (два золота)

1977−1978; 14 игр, 26 (12+14) очков.

Удивительное дело: при двух золотых медалях МЧМ и в целом сильной игре на обоих турнирах, Макаров ни разу не стал лучшим бомбардиром даже в сборной СССР. И его никак не отметили организаторы и журналисты. Причем если на первый МЧМ он приехал почти без опыта игры за взрослых, то на втором он был уже полноценной звездой «Трактора», которую вот-вот уведет ЦСКА.

Однако в наш рейтинг он не мог не попасть: и по совокупности вклада в эти две золотые медали, и за добитых дублем в концовке финала-1978 шведов (Бенгт-Оке Густафссон тогда в середине третьего периода сократил счет до 2:3, но Макаров забил уже через полминуты, а за три минуты до конца еще раз).

15. Александр Романов (серебро и бронза)

2019−2020; 14 игр, 14 (2+12) очков.

Романов на МЧМ показал себя защитником, каких у нас давно не было — достаточно жестким и одновременно умным. Наверное, неслучайно официальный сайт включил его в символическую сборную СССР/России на МЧМ всех времен. Кроме того, Романов на обоих турнирах был в символической сборной, в 2019-м вообще был признан лучшим защитником. Плюс — он второй по результативности наш защитник на МЧМ за всю историю. У Фетисова больше всего на 1 очко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsR5KOcAvJ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsR5KOcAvJ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsR5KOcAvJ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Alexander Romanov (@al_rom26)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

14. Алексей Ковалев (золото)

1992; 6 игр, 10 (5+5) очков.

В 1992-м на МЧМ сумасшедшую банду привезли шведы (Нюландер, Форсберг, Нэслунд, Ренберг заняли первые четыре места в топе бомбардиров). Но Ковалев соответствовал, и лучший матч на турнире выдал как раз против них — забил шведам дважды, в том числе в меньшинстве, а наши, единственный раз игравшие на МЧМ под флангом СНГ, победили 4:3.

13. Михаил Татаринов (два золота и бронза)

1984−1986; 19 игр, 12 (3+9) очков.

Татаринов обещал стать для советского хоккея кем-то вроде нового Фетисова — только еще и с броском, прошибающим стены. И вполне мог, как и Фетисов, привезти три золотых медали МЧМ (причем, в отличие от него, все — официальные). Но в 1985-м на его пути встретился Уэндел Кларк.

До игры с канадцами наши одержали четыре уверенные победы, в том числе надо сборными Швеции и США. Но в начале пятой игры Кларк вывел из строя нашего лучшего защитника — Татаринов на лед больше не выходил, сборная СССР проиграла 0:5 канадцам, а следом, еще и чехословакам. Но даже четырех полных игр Татаринову хватило, чтобы журналисты выбрали его в символическую сборную турнира. Через год Михаилу уже никто не помешал — и он уехал домой со вторым золотом и призом лучшему защитнику.

12. Евгений Белошейкин (два золота и бронза)

1984−1986; 16 игр, 13 побед.

Вместе с Татариновым все три турнира провел и Евгений Белошейкин, вратарь бесконечного таланта и трагической судьбы. В 1984-м он был первым номером молодежки в 17 лет (после МЧМ поехал еще и на юниорский чемпионат) и вошел в символическую сборную. В 1985-м его вина в поражении от канадцев минимальна, с чехами он тоже тащил как мог. На МЧМ-1986 Белошейкин приехал уже основным вратарем ЦСКА, взял второе золото, снова вошел в символическую сборную, а весной стал чемпионом мира уже среди взрослых, выиграв 7 матчей из 7. Белошейкину до сих пор принадлежит рекорд по количеству побед на МЧМ.

11. Александр Тыжных (два золота)

1977−1978; 12 игр, 11 побед.

Сборная СССР на первых МЧМ — невероятная атакующая машина, которая, бывало, выигрывала со счетами вроде 15:5 или 10:6. И роль вратаря в ней была не слишком принципиальна. Однако это не повод занижать рейтинг Тыжных, который на обоих своих турнирах вошел в символическую сборную, а на одном был выбран лучшим вратарем — это признание на уровне лучших.

10. Максим Балмочных (золото и серебро)

1998−1999; 14 игр, 16 (5+11) очков.

Лидер первого российского поколения, которое научилось бить канадцев и выигрывать золото МЧМ. В 1998-м непобедимые на протяжении пяти лет родоначальники попались нашим в ¼ — и Балмочных помог Афиногенову завалить их в овертайме. Но в финале сборная России споткнулась о финнов. Через год с финнами справились в ¼, а с канадцами сошлись уже в главном матче — и одним из героев снова стал Балмочных. На обоих турнирах Максим вошел в символические сборные.

9. Артем Чубаров (золото и серебро)

1998−1999; 14 игр, 12 (7+5) очков.

А главным героем финала-1999 стал динамовец Артем Чубаров. Оба своих МЧМ он провел ровно и качественно, а лучший матч выдал в самый нужный момент — забил канадцам дважды, в том числе золотой гол в овертайме, который принес сборной России первую победу на МЧМ.

8. Игорь Григоренко (два золота)

2002−2003; 13 игр, 13 (7+6) очков.

Григоренко — лидер поколения, которое до появления «фартожопых» считалось самым талантливым в российской истории, оно составляло костяк сборной в конце 90-х — начале нулевых. Среди триумфаторов Квебека и ЧМ-2009 было 9 человек, которые выигрывали МЧМ в 2002-м или 2003-м. К сожалению, среди них не было самого Григоренко — из-за страшной аварии, в которую он попал в том же 2003-м, его карьера сложилась не так успешно, как могла бы.

Но тогда, на МЧМ, он был королем. В 2002-м он был еще на подхвате, хотя поучаствовал в победе над канадцами голевым пасом. А в 2003-м уже вел команду за собой и забивал в каждом матче, кроме первого. В финале с Канадой он забил очень важный гол — сравнял счет в начале третьего периода. А дальше уже за дело взялся Юрий Трубачев.

7. Юрий Трубачев (два золота)

2002−2003; 13 игр, 16 (5+11) очков.

Капитан, лидер, клатчер. В 2002-м: гол в финале с Канадой (5:4). В 2003-м: победные голы в финале с Канадой (3:2) и полуфинале с Финляндией (4:1). Большой взрослой карьеры у Юрия не получилось, хотя он целых двадцать лет честно играл на приличном среднем уровне, а вот молодежная вышла вполне себе великой.

Смотрите главный гол в карьере Юрия Трубачева — с ярким патриотическим вступлением Юрия Розанова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/j8JclhCtopQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

6. Евгений Малкин (два серебра)

2004−2006; 18 игр, 25 (8+17) очков.

Малкину повезло меньше Овечкина — он не зацепил на МЧМ поколение-1983 и остался без золотых медалей. На двух общих турнирах, а потом на еще одном — уже без Овечкина — победить так и не вышло. В 2005-м Малкин и Овечкин сметали всех — ровно до финала с Канадой, где получили 1:6. В 2006-м Малкин доминировал примерно так же, как через шесть лет на взрослом ЧМ, но — ровно до финала с Канадой, где получил 0:5.

Так высоко в этом рейтинге он потому, что тех канадцев победить было невозможно, а все остальное Малкин сделал на высшем уровне — и первым из наших стал MVP турнира. До второго и пока последнего осталось совсем немного.

5. Павел Буре (золото и два серебра)

1989−1991; 21 игра, 39 (27+12) очков.

Случай Буре чем-то напоминает Овечкина: тоже победа на первом турнире, посредственный второй и мощный третий, но больше ни одного золота. Принципиальная разница в том, что у Буре на золотом МЧМ была более важная роль в команде — в компании с Могильным, который был старше на два года, и Федоровым (старше на год с небольшим) он показал себя ярче всех и попал в символическую сборную турнира. Плюс у него все-таки лишнее серебро — для нашего очень плотного рейтинга это много.

Интересно, что в 1990-м и 1991-м сборная СССР упускала золото в последней игре турнира (он тогда был гладким, без плей-офф и чемпионского раунда) и при равенстве очков с чемпионом занимала второе место по дополнительным показателям. В 1990-м шведы сравняли счет за секунду (!) до конца (это сделал Энглунд с передачи Никласа Лидстрема) — у наших и канадцев стало по 11 очков, а личную встречу выиграли «кленовые».

В 1991-м судьба золота определялась в последнем туре непосредственно в матче СССР — Канада, и мы опять проиграли. Буре произвел феноменальное впечатление, забил сумасшедшее количество голов (он лучший снайпер в истории МЧМ). Но это рейтинг героев, а по факту ничего геройского он не сделал. Овечкин тоже много забивал, но он тут даже не в десятке. А в тех самых матчах, в которых сборная СССР дважды упускала золото, Буре не забил — возможно, его голов как раз и не хватило.

4. Александр Могильный (золото и серебро)

1988−1989; 14 игр, 30 (15+15) очков (без учета МЧМ-1987, где все результаты сборных СССР и Канады были аннулированы).

А вот Могильный в 1989-м как раз сделал все, чтобы золото не упустить. Годом раньше он стал лучшим бомбардиром и нападающим турнира, но единственной осечки — конечно же, с канадцами — хватило, чтобы вместо золота получить серебро. Могильный как будто бы сделал выводы и на следующем турнире сохранил силы на последний матч, в котором решалась судьба золота: там он разорвал канадцев хет-триком — и наши выиграли 7:2.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sRTcbhJSzPY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3. Вячеслав Фетисов (два золота)

1977−1978; 14 игр, 15 (6+9) очков.

Фетисов ездил еще и на МЧМ-1976, который не был официальным, и, по сути, он трехкратный победитель (а официально такой игрок только один — канадец Джейсон Боттерилл). На двух следующих Фетисов доминировал: признавался лучшим защитником (он единственный двукратный в истории), цементировал оборону (в 1978-м наши пропустили меньше всех, несмотря на провал со шведами на первом групповом этапе — 3:6) и забивал важные голы (например, победный шведам в финале-1978).

2. Владимир Крутов (два золота)

1979−1980; 11 игр, 25 (15+10) очков.

Космическая статистика Крутова только отчасти связана с сумасшедшими разгромами, которые сборная СССР регулярно учиняла совсем слабым норвежцам (например, 17:0 в 1979-м) или совсем не слабым чехословакам (9:1 в том же 1979-м). Он вносил перелом и в самые тяжелые матчи: плей-офф в те времена не было, но были финальные группы, где одно поражение точно так же лишало надежд на золото. И вот там Крутов решал. В 1979-м дубль за полторы минуты в самой концовке игры с финнами превратил 2:2 в 4:2. А в 1980-м еще один быстрый дубль (теперь за 3 минуты) в матче со шведами превратил 0:1 в 2:1 и золотую медаль. И, кстати, Владимир Крутов — единственный в истории МЧМ дважды лучший бомбардир турнира.

1. Евгений Кузнецов (золото и серебро)

2010−2012; 20 игр, 26 (12+14) очков.

Кузя — первый: за всех парней из Баффало-2011, которые физически не могли поместиться в топ-25, и за две фантастические перестрелки против канадцев, которые складывались по-разному, но закончились одинаково — победой сборной России. Жаль, что вторая из них пришлась на полуфинал, и на главный матч со шведами Кузнецова и других наших парней не хватило, его проиграли 0:1.

В былинном Баффало-2011, третий период которого мы помним поминутно, в первую очередь, вспоминаются голы — Кицына, Панарина, Тарасенко, Двуреченского — и заслуженно, но там ведь еще были три голевых паса Кузнецова. А в полуфинале 2012-го он уже забивал им сам. В итоге 3+4 в двух легендарных матчах. При всем уважении к советским легендам, на МЧМ у них ничего подобного не было.