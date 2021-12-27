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03:31 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла шведам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 27 декабря. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 3:6 проиграла команде Швеции в первом матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

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Швеция U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: MATT ZAMBONIN / HHOF-IIHF IMAGES

В составе сборной России отличились Федор Свечков (37-я минута) и Матвей Мичков (45, 46). У шведов шайбы забросили Оскар Олауссон (6), Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60). Ворота сборной России с первых минут защищал Ярослав Аскаров, после второго периода при счете 1:3 его заменил Егор Гуськов.

Сборные России и Швеции выступают в группе B вместе с командами Словакии, Швейцарии и США. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Швейцарии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 00:30 мск.

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В первом матче турнира сборная Финляндии обыграла команду Германии со счетом 3:1. Также в группе A сыграют сборные Чехии, Канады и Австрии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

Россия U20
3:6
0:1, 1:2, 2:3
Швеция U20
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