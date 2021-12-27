Гения Мичкова слишком мало для победы над шведами. Россия стартовала на МЧМ с поражения

Поражение россиян от Канады в контрольном матче добавило опасений перед стартом МЧМ. По одной игре неправильно оценивать готовность команды к турниру — скорее это повод порассуждать об отдельных позициях. Усилилась тревога за вратарей. Ярослав Аскаров команду не выручил, пропустив пять шайб за два периода. Его сменщик — Егор Гуськов — справился с работой лучше, при этом и канадцы в третьем периоде атаковали не так остро.

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С вратарем на шведов россияне не удивили — в старте вышел Аскаров. Не отказываюсь от слов, что в первом матче турнира попробовал бы Гуськова. Это и посыл Ярославу, что место основного голкипера легко потерять, если ты не будешь выручать, и бонус для Егора за качественный третий период с «Кленовыми».

С канадцами команда Сергея Зубова провалила первый период, отдав его сопернику с кошмарным счетом 0:4. Шведы и канадцы — антагонисты по организации игры. «Тре Крунур» не летят вперед сломя голову, а предпочитают более осознанный контроль шайбы, но наказывают за ошибки так же беспощадно. Команда Томаса Монтена воспользовалась первым же большинством. Удаление Никиты Новикова реализовал Оскар Олауссон. Шведам хватило десять секунд, чтобы выиграть вбрасывание и вывести проспекта «Колорадо» на бросок, с которым Аскаров не справился.

Осмысленные атаки россиян за первый период сосчитаю по пальцам одной руки. Кроме контрвыпада с броском Александра Пашина с бэкхэнда, вспомнить особо и нечего. Переход из обороны в атаку затрудняла выстроенная шведами плотная средняя зона. «Тре Крунур» разумнее распоряжались шайбой, не принимали поспешных решений — замедляли темп, если к этому располагала ситуация, и старались не усложнять себе жизнь. Играли просто, терпеливо, но эффективно и минимизировали ошибки при выходе из зоны, чем нередко грешили россияне.

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Потери при переходе в атаку продолжились во втором периоде. Наши защитники затягивали с первым пасом и подсовывали шайбу нападающим, когда те оставались без скорости. Шведы этим лихо пользовались. Аскаров несколько раз спас команду, когда полевые игроки испытывали на прочность нервы болельщиков.

Ближе к середине второго периода команда Зубова провела несколько классных смен, закрыла шведов в зоне, что привело к удалению за выброс шайбы — сказалась усталость. Только вместо размашистого розыгрыша, который воплотим в жизнь с такими творцами, как Мичков и Хуснутдинов, первая спецбригада проспала забег Симона Эдвинссона к воротам Аскарова. Шведский защитник (!) прошил Ярослава броском в «домик».

Важно, что у россиян получилось быстро отреагировать на третью шайбу Эмиля Андре, реализовавшего большинство «пять на три». Федор Свечков не без помощи защитника соперников затолкал шайбу в ворота и добавил оптимизма перед третьим периодом. Здесь была бы уместна цитата Дмитрия Квартальнова о том, какие голы нужны россиянам по такому матчу и из-под чего их надо забивать.

Зубов повторил трюк из матча с Канадой и выпустил на третий период Егора Гуськова. Значит ли это, что Аскаров не убедил за 40 минут? Ни один тренер не заменит вратаря, который справлялся с работой и давал шансы на победу. Гуськов хорошо вошел в игру, сделал несколько сэйвов, но не выстоял против монструозного шведского большинства. Мастер-класс продолжил Александр Хольц — главная звездочка команды Монтена без Лукаса Рэймонда, который остался зажигать в «Детройте».

Когда казалось, что все шансы на камбэк потеряны, о себе напомнил лидер россиян Матвей Мичков. Мы посмотрели только два матча нашей молодежки, но уже поняли, кто готов тащить ее за волосы. У Матвея не все получилось в первые 40 минут. С ним играли плотно, из-за чего он искал моменты для неоднозначных бросков. Первый гол Мичкова, который судьи засчитали после оперативного совещания, — заслуженная награда за старание. Вряд ли форвард предполагал, что забросит первую шайбу на МЧМ именно так.

Останавливаться Матвей не собирался. Прошла 41 секунда — и Мичков оформил дубль. Гол получился более эффектным — габаритного Валльстедта он поставил в тупик ловким попаданием по летящей шайбе. Но на этом геройства россиян закончились. Теодор Нидербах забросил пятую шайбу шведов — Гуськов не выручил в безобидном моменте, а Даниэль Льюнгман закольцевал победу точным броском в пустые ворота.