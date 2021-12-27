«Самая удивительная шайба в карьере Мичкова». Почему судьи засчитали гол сборной России?

К началу третьего периода стартового для России матча на МЧМ-2022 со шведами было совсем грустно. 1:3 превратились в 1:4 после точного броска Хольца в большинстве — Россия второй раз за матч пропустила в расстановке «3 на 5», а вышедший вместо Аскарова Егор Гуськов тоже не помог.

Россия по делу «горела» шведам, уступая почти по всем параметрам. Но перед турниром мы предупреждали, что в нашем составе хоть и мало индивидуально сильных игроков, зато есть целый Матвей Мичков — 17-летний гений, главный игрок поколения и тот парень, который может в одиночку перевернуть ход игры. И в матче со шведами Матвей показал, что авансы ему выдают не зря.

Таким помазанным богом ребятам, как Мичков, обычно ещё и благоволит фортуна. Вот и на 45-й минуте встречи со шведами россиянин забил удивительный гол. Матвей с правого фланга прорвался к воротам Валльстедта с «рюкзаком» в виде шведского защитника, нанёс бросок и в ту же секунду получил толчок в спину. Вратарь справился с угрозой, но тут же в него влетел потерявший равновесие Мичков, снёсший ещё и ворота. Незафиксированная шайба покатилась в плоскость ворот и пересекла красную линию до того момента, как вторая штанга покинула свои владения. По новым правилам ИИХФ — это гол, в чём и убедились судьи после видеопросмотра.

Тем не менее к таким голам мы привыкнуть ещё не успели, поэтому и показалось, что судьи «подарили» эту шайбу России. Как бы компенсируя целый ряд спорных решений не в нашу пользу по ходу встречи. Как бы то ни было, сложно было не согласиться со словами комментатора матча Дениса Казанского, назвавшего этот гол «самым удивительным в карьере Мичкова».

Впрочем, это было ещё не всё. Через 41 секунду Мичков оформил дубль, причём снова забил уникальный гол! Из угла площадки с неудобной руки Матвей просто швырнул шайбу в сторону ворот, а она по пути задела ногу шведского защитника, шлем шведского вратаря и юркнула в ворота! Фантастика как Матвею снова повезло.