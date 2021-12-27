«Гвоздь в гроб русских»: шведские СМИ — о победе над Россией на МЧМ-2022

Встреча, которая состоялась в канадском Ред-Дире, завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тре Крунур». В Швеции победе своей молодежной национальной сборной придали особое значение. По мнению скандинавских журналистов, для достижения больших результатов на МЧМ-2022 было крайне важно обыграть Россию на старте турнира.

«Матч с Россией изначально считался самым сложным для Швеции в группе B. Именно россияне наряду с Канадой традиционно имеют наибольшие шансы на успех на МЧМ. Даже сегодня при счете 4:1 в пользу Швеции россияне едва не отыгрались. Спасибо Матвею Мичкову, который оформил быстрый дубль. Из-за него Россия снова и снова обрушивалась на Швецию, но наша оборона в сочетании с вратарем Йеспером Валльстедтом выдержала давление, а гол Нидербаха в конце матча дал Швеции возможность передохнуть», — написал в своей колонке обозреватель Expressen Адам Йоханссон.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5ae24bf217e6121e5c54" data-vnd="5ae24bf217e6121e5c54" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5ae24bf217e6121e5c54" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Его коллега Иосип Ладан из Aftonbladet оказался более категоричным. Причем как в отношении результата матча и игры двух команд, так и выступления Матвея Мичкова. Молодого российского форварда журналист назвал вундеркиндом.

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«Возможно, это было тревожнее, чем ожидалось, но Швеция все-таки одержала важную победу над Россией. Меня впечатлили несколько аспектов игры, особенно что касается очень эффективной реализации численного большинства. Оно принесло нам три гола. Когда Эмиль Андре сделал счет 3:0, казалось, что в крышку гроба русских уже вбит гвоздь, но в третьем периоде наше преимущество пропало из-за вундеркинда Мичкова, который все за несколько мгновений оформил дубль, в том числе случайно отправив шайбу в ворота с рикошетом от маски Валльстедта. Лишь благодаря голу Нидербаха у сборной России окончательно перехватило дыхание», — написал автор.

Фигуру Мичкова выделили и журналисты телеканала SVT. По мнению журналистов, «два быстрых гола российского суперталанта сделали игру по-настоящему захватывающей».