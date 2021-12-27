«Гвоздь в гроб русских»: шведские СМИ — о победе над Россией на МЧМ-2022
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная России по хоккею стартовала на молодежном чемпионате мира — 2022 с поражения в матче группового раунда с командой Швеции.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная России по хоккею стартовала на молодежном чемпионате мира — 2022 с поражения в матче группового раунда с командой Швеции.
Встреча, которая состоялась в канадском Ред-Дире, завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тре Крунур». В Швеции победе своей молодежной национальной сборной придали особое значение. По мнению скандинавских журналистов, для достижения больших результатов на МЧМ-2022 было крайне важно обыграть Россию на старте турнира.
«Матч с Россией изначально считался самым сложным для Швеции в группе B. Именно россияне наряду с Канадой традиционно имеют наибольшие шансы на успех на МЧМ. Даже сегодня при счете 4:1 в пользу Швеции россияне едва не отыгрались. Спасибо Матвею Мичкову, который оформил быстрый дубль. Из-за него Россия снова и снова обрушивалась на Швецию, но наша оборона в сочетании с вратарем Йеспером Валльстедтом выдержала давление, а гол Нидербаха в конце матча дал Швеции возможность передохнуть», — написал в своей колонке обозреватель Expressen Адам Йоханссон.
Его коллега Иосип Ладан из Aftonbladet оказался более категоричным. Причем как в отношении результата матча и игры двух команд, так и выступления Матвея Мичкова. Молодого российского форварда журналист назвал вундеркиндом.
«Возможно, это было тревожнее, чем ожидалось, но Швеция все-таки одержала важную победу над Россией. Меня впечатлили несколько аспектов игры, особенно что касается очень эффективной реализации численного большинства. Оно принесло нам три гола. Когда Эмиль Андре сделал счет 3:0, казалось, что в крышку гроба русских уже вбит гвоздь, но в третьем периоде наше преимущество пропало из-за вундеркинда Мичкова, который все за несколько мгновений оформил дубль, в том числе случайно отправив шайбу в ворота с рикошетом от маски Валльстедта. Лишь благодаря голу Нидербаха у сборной России окончательно перехватило дыхание», — написал автор.
Фигуру Мичкова выделили и журналисты телеканала SVT. По мнению журналистов, «два быстрых гола российского суперталанта сделали игру по-настоящему захватывающей».
«Когда Швеция вела со счетом 4:1, казалось, что дело идет к чистой победе. Но Мичков вернул интригу. Она пропала только после гола Нидербаха, установившего счет 5:3. После него Россия уже не смогла отыграться в этом жестком противостоянии на МЧМ», — говорится в заметке.