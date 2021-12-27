Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Нефтехимик
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
СКА
11
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
США U20
Словакия U20
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Австрия U20
Финляндия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Чехия U20
Канада U20
36
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Россия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
00:30
Россия U20
Швеция U20
36
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
17«Небесная грация» раскрывает таланты
11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Гвоздь в гроб русских»: шведские СМИ — о победе над Россией на МЧМ-2022

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная России по хоккею стартовала на молодежном чемпионате мира — 2022 с поражения в матче группового раунда с командой Швеции.

Россия U20
Швеция U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Твиттер сборной Швеции

Встреча, которая состоялась в канадском Ред-Дире, завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тре Крунур». В Швеции победе своей молодежной национальной сборной придали особое значение. По мнению скандинавских журналистов, для достижения больших результатов на МЧМ-2022 было крайне важно обыграть Россию на старте турнира.

«Матч с Россией изначально считался самым сложным для Швеции в группе B. Именно россияне наряду с Канадой традиционно имеют наибольшие шансы на успех на МЧМ. Даже сегодня при счете 4:1 в пользу Швеции россияне едва не отыгрались. Спасибо Матвею Мичкову, который оформил быстрый дубль. Из-за него Россия снова и снова обрушивалась на Швецию, но наша оборона в сочетании с вратарем Йеспером Валльстедтом выдержала давление, а гол Нидербаха в конце матча дал Швеции возможность передохнуть», — написал в своей колонке обозреватель Expressen Адам Йоханссон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Его коллега Иосип Ладан из Aftonbladet оказался более категоричным. Причем как в отношении результата матча и игры двух команд, так и выступления Матвея Мичкова. Молодого российского форварда журналист назвал вундеркиндом.

Читайте также
Гения Мичкова слишком мало для победы над шведами. Россия стартовала на МЧМ с поражения

«Возможно, это было тревожнее, чем ожидалось, но Швеция все-таки одержала важную победу над Россией. Меня впечатлили несколько аспектов игры, особенно что касается очень эффективной реализации численного большинства. Оно принесло нам три гола. Когда Эмиль Андре сделал счет 3:0, казалось, что в крышку гроба русских уже вбит гвоздь, но в третьем периоде наше преимущество пропало из-за вундеркинда Мичкова, который все за несколько мгновений оформил дубль, в том числе случайно отправив шайбу в ворота с рикошетом от маски Валльстедта. Лишь благодаря голу Нидербаха у сборной России окончательно перехватило дыхание», — написал автор.

Фигуру Мичкова выделили и журналисты телеканала SVT. По мнению журналистов, «два быстрых гола российского суперталанта сделали игру по-настоящему захватывающей».

«Когда Швеция вела со счетом 4:1, казалось, что дело идет к чистой победе. Но Мичков вернул интригу. Она пропала только после гола Нидербаха, установившего счет 5:3. После него Россия уже не смогла отыграться в этом жестком противостоянии на МЧМ», — говорится в заметке.

Россия U20
3:6
0:1, 1:2, 2:3
Швеция U20
 Страстный поцелуй Медведевой и Милохина: видео
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь