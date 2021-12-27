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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Канада выиграла у Чехии со счётом 6:3, проигрывая по ходу матча. У Пауэра — хет-трик

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2022, в которой сборная Канады встречалась со сборной Чехии.

Канада U20
Чехия U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: IIHF
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Хозяева победили со счётом 6:3.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте — отличился 18-летний форвард канадцев Мэйсон Мактавиш, задрафтованный под третьим номером в НХЛ клубом «Анахайм Дакс».

На 8-й минуте чехам удалось сравнять счёт усилиями Михала Гута, через четыре минуты они вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе Павела Новака, а ещё через минуту отрыв сборной Чехии составлял уже две шайбы после гола Станислава Свозила.

Канадцам удалось сократить отставание через 23 секунды — отметился Оуэн Пауэр, а в самом конце периода «кленовые листья» сравняли счёт после шайбы Донована Себранго.

Во втором отрезке встречи дважды отличился Оуэн Пауэр, став первым в истории канадским защитником, оформившим хет-трик на молодёжном чемпионате мира. Точку в матче поставил Олен Целльвегер, забросивший шестую шайбу канадцев на 54-й минуте.

Чехия U20
3:6
3:3, 0:2, 0:1
Канада U20
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