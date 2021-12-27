Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Нефтехимик
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
СКА
11
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
США U20
Словакия U20
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Австрия U20
Финляндия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Чехия U20
Канада U20
36
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Россия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
00:30
Россия U20
Швеция U20
36
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
17«Небесная грация» раскрывает таланты
10:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная США победила словаков в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:2.

США U20
Словакия U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: USA Hockey
Читайте также
Канада выиграла у Чехии со счётом 6:3, проигрывая по ходу матча. У Пауэра — хет-трик

ТАСС, 27 декабря. Сборная США обыграла команду Словакии со счетом 3:2 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

В составе победителей отличились Мэтт Нис (14-я минута), Мэки Самоскевич (16) и Лэндон Слаггерт (33). У словаков шайбы забросил Мартин Хромьяк (42, 58).

Ранее в группе B сборная Швеции победила команду России со счетом 6:3. Также в этой группе выступает сборная Швейцарии, которая проведет свой первый матч с россиянами 28 декабря (начало — 00:30 мск). Американцы в следующем матче сыграют со швейцарцами 29 декабря (00:30), словаки днем ранее встретятся со шведами (05:30 мск).

В группе A выступают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Австрии и Германии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

США U20
3:2
2:0, 1:0, 0:2
Словакия U20
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Российские гандболистки достойно сыграли на странном чемпионате мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь