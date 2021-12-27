Сборная США победила словаков в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 27 декабря. Сборная США обыграла команду Словакии со счетом 3:2 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

В составе победителей отличились Мэтт Нис (14-я минута), Мэки Самоскевич (16) и Лэндон Слаггерт (33). У словаков шайбы забросил Мартин Хромьяк (42, 58).

Ранее в группе B сборная Швеции победила команду России со счетом 6:3. Также в этой группе выступает сборная Швейцарии, которая проведет свой первый матч с россиянами 28 декабря (начало — 00:30 мск). Американцы в следующем матче сыграют со швейцарцами 29 декабря (00:30), словаки днем ранее встретятся со шведами (05:30 мск).

В группе A выступают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Австрии и Германии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.