Поражение болезненно, но худшее не произошло. Что нужно сделать России, чтобы успешно выступить на МЧМ?

Читайте также Гения Мичкова слишком мало для победы над шведами. Россия стартовала на МЧМ с поражения

Поражение в дебютном матче от шведов вышло очень болезненным и одновременно полностью заслуженным. Это было невразумительное действо в трех частях при невыразительной игре главных действующих лиц, начиная с тренерской скамейки. Со своей ролью блестяще справился только юный Мичков. Форвард, которому две недели назад исполнилось всего 17 лет, был самым опасным и креативным в составе сборной России. Это хорошо для него самого и одновременно очень плохо для команды. Случаев в истории, когда за собой остальных тащил к медалям юниор, припомнить сложно.

Оба гола Мичкова стали следствием его индивидуальных действий, а не проистекали из поставленной командной игры. Свечков отличился в ситуации, которую сложно назвать однозначно опасной. Ему на помощь пришел рикошет от конька шведского защитника. «Дай шайбу Матвею — он разберется». Этот метод еще может иногда сгодиться для баскетбола, но в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею выглядит как примитивная схема, от которой нельзя отталкиваться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CX9zYYOI-wt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CX9zYYOI-wt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CX9zYYOI-wt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самого худшего еще не произошло. До четвертьфинала есть время. Предстоящий матч против скромной Швейцарии не должен стать слишком сложным испытанием, если сравнивать уровень игроков. Но в данный момент нельзя отделаться от мысли, что сборная России пока занимается непонятно чем. Матчи с такими сильными соперниками, как канадцы и шведы, всегда служат четким индикатором имеющихся проблем. Слабых мест в игре нашей команды пока до неприличия много. Ни стабильных действий при выходе из обороны, ни постоянной остроты у чужих ворот, ни надежности в своей зоне, ни игровой дисциплины — с таким багажом можно надолго остаться в точке отправления. Малосодержательные ответы главного тренера Сергея Зубова после матча еще больше усугубляют впечатление от увиденного ранее. Похоже, ведущие фигуры в тренерском штабе привыкли работать со взрослыми мужиками и не до конца разбираются в нюансах молодежного хоккея.

Для себя выделю еще один важный момент, на который до сих пор не получено конкретного ответа. Третий чемпионат мира подряд штаб молодежной сборной России своими руками создает для себя вратарскую проблему. Аскарова сначала раньше времени бросили на передний край, потом неуклюже пытались помочь ему вернуть уверенность и, наконец, решили добить его, лишив практики на серьезном уровне.

Сегодня одновременно был нанесен чувствительный удар по нервной системе ведущих вратарей Аскарова и Гуськова. И это только в первом матче турнира! Мне сложно понять, зачем так надо было делать. Зубову задали три вопроса на пресс-конференции, чтобы понять логику принятого решения. Без толку — в ответ одна вода. Не уверен, что в следующий раз журналистам помогут даже дыба, кнут и раскаленные щипцы. Зато теперь твердо уверен, что не обошлось без вмешательства со стороны. Логики, кроме эмоционального порыва, не было никакой. Два прошлых турнира, кажется, ничему не научили.

Вратарей надо беречь, а не отправлять под огонь критики своими нелепыми решениями. Сейчас можно было спокойно дать Аскарову доиграть матч, дав понять, что со швейцарцами выйдет Гуськов. Либо, надеясь встряхнуть остальную команду, заменить голкипера по ходу матча после пропущенной шайбы. Вратарская перестановка в перерыве — этот метод встречался в минувшем плей-офф в СКА в серии против ЦСКА. Тогда он помешал петербуржцам. Совершенно непонятно, чем поможет сейчас.