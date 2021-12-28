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03:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в матче молодежного чемпионата мира

ТАСС, 28 декабря. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 4:2 обыграла команду Швейцарии во втором матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

Россия U20
Швейцария U20
Словакия U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: MATT ZAMBONIN / HHOF-IIHF IMAGES

В составе сборной России отличились Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18), Матвей Мичков (52). У швейцарцев шайбы забросили Аттилио Бьяска (19), Фабиан Ритцманн (59). Ворота сборной России защищал Егор Гуськов.

Хоккей

Молодежный ЧМ 2021-2022
Группа B, 30.12.2021, 0:30

Словакия U20-Россия U20-

Сборная России одержала первую победу на турнире и набрала три очка по итогам двух встреч. Россияне и швейцарцы выступают в группе B вместе с командами Словакии, Швеции и США. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии, встреча пройдет 30 декабря и начнется в 00:30 мск.

В другом матче игрового дня сборная Финляндии разгромила команду Австрии (7:1). Обе команды выступают в группе A вместе со сборными Чехии, Канады и Германии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

Россия U20
4:2
3:1, 0:0, 1:1
Швейцария U20
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