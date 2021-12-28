Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев в матче молодежного чемпионата мира

В составе сборной России отличились Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18), Матвей Мичков (52). У швейцарцев шайбы забросили Аттилио Бьяска (19), Фабиан Ритцманн (59). Ворота сборной России защищал Егор Гуськов.

Хоккей Молодежный ЧМ 2021-2022 Группа B, 30.12.2021, 0:30 Словакия U20 - Россия U20 -

Сборная России одержала первую победу на турнире и набрала три очка по итогам двух встреч. Россияне и швейцарцы выступают в группе B вместе с командами Словакии, Швеции и США. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии, встреча пройдет 30 декабря и начнется в 00:30 мск.

В другом матче игрового дня сборная Финляндии разгромила команду Австрии (7:1). Обе команды выступают в группе A вместе со сборными Чехии, Канады и Германии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.