Россия побеждает швейцарцев на чемпионате мира! Но не ждите от этой молодежки советского хоккея

После двух игр, в которых сборная России пропустила в общей сложности 12 шайб, встреча со Швейцарией — почти спасательный круг. Пусть поражение от канадцев было в контрольном матче и в общий зачет МЧМ не идет, по уверенности наших парней оно бьет не меньше, чем неудача с «Тре крунур». Однозначные аутсайдеры группы из страны шоколада и сыров должны были помочь эту уверенность себе вернуть. Ну или потопить российскую молодежку окончательно. Пан или пропал.

Какие выводы мы можем сделать по тем изменениям, что сделал штаб после поражения от Швеции? Игра нашего топ-6 их не волнует: первые два звена остались неизменными. Данила Юров заслуженно получил повышение из четвертого звена в третье. Василий Пономарев остался в центре все того же третьего, куда был переведен по ходу прошлого матча. Дебютировал на МЧМ динамовец Иван Дидковский. Но самое примечательное — это персона вратаря. Место в воротах доверили Егору Гуськову, который заканчивал игру со шведами.

Россия предсказуемо играла против Швейцарии первым номером. Так же предсказуемо уровень сопротивления был ниже, чем в битве со скандинавами. Прежде всего, это касается прессинга и плотности в средней зоне. «Сыры» давали нашим защитникам продохнуть, оттого таких колоссальных проблем с началом атаки как накануне уже не было. А в районе красной линии подопечные Зубова даже позволили себе перепасовку. Невиданная свобода.

Однако каких-то комбинаций в зоне атаки мы не видели. Кажется, что позиционные атаки — это не про нашу команду. Сборная России даже в игре со Швейцарией делала ставку на быстрые индивидуальные прорывы. И в совокупности на сумасшедшую заряженность на бросок это дало свои плоды. Юрову в моменте с голом, конечно, повезло. Двойной рикошет приходит на помощь не каждый день. Но то, что он, оказавшись на пересменке с Чибриковым, не растерялся и сыграл на добивании, весьма характерно.

Помните второй гол Мичкова шведам? Он, кажется, даже не бросал. Так, направил шайбу в сторону ворот с посылом «авось, залетит?» и был прав. Все указывает на то, что это не просто нацеленность одного отдельного взятого игрока, а установка тренеров. Наши парни так часто обстреливают ворота со всех позиций, что это выглядит осознанной стратегией. Советского хоккея от молодежки ждать точно не стоит. А вот такой напористости как от Дмитрия Злодеева — пожалуйста.

После первой игры сложилось впечатление, что сборная 20-летних всецело зависит от 17-летнего пацана. Даже если это и правда «новый Овечкин», так быть не должно. В матче со Швейцарией россияне принялись доказывать, что решать эпизоды способны все звенья. Вслед за Юровым и Злодеевым отличился «железнодорожник» Павел Тютнев. Оцените, какую скидку в этой голевой атаке соорудил защитник Грудинин!

Продолжайся все также и дальше — было бы слишком сладко. В некотором роде даже приторно. Но некоторые проблемы никуда не делись даже на фоне швейцарцев. Взять хотя бы гол Аттилио Биаска. Забить его удалось в конце первого периода одним из первых бросков по воротам. Гуськов, видимо будучи «холодным», к нему оказался явно не готов. Не среагировал наш вратарь и на попытку Джошуа Фахрни, но бросок форварда швейцарцев сразу после перерыва приняла на себя перекладина. Всего соперник дважды за матч проверял каркас наших ворот.

Концентрация покидала не только Гуськова. Наши защитники пару раз зевали контратаки, а самым вопиющим стал обрез Кирилла Кирсанова на чужой синей линии. Это, кстати, прокладывает мостик к другой проблеме — игре в большинстве. Со шведами единственная попытка реализовать лишнего привела к голу в свои ворота. Теперь чудом пронесло. Так или иначе, редкое большинство не впечатлило. И дело не только в ошибке Кирсанова. Отсутствие остроты при розыгрыше — не меньшая проблема. Хотя в целом второй период сборная России почти полностью провела в позиционных атаках, не вылезая из зоны «сыров».

Ведя в две шайбы, сборная России контролировала игру и особо не нервничала. Возможно, не очень уверенно смотрелись наши парни в меньшинстве. Пару раз невынужденно потеряли шайбу. Но в остальном были уверены в себе и в результате. Настораживало и то, что наши лидеры сидели в засаде. Чибриков, Хуснутдинов и Мичков на уровне аутсайдеров группы должны играть ярче. Однако под конец наш главный некстван все же забросил третью шайбу на турнире, завершив красивую комбинацию. Это был редкий проблеск «советского» хоккея, который совершенно несвойственен этой команде.

Сборная России сделала то, что и должна была — одержала первую победу на чемпионате мира. Отличились три звена из четырех, потратили минимум нервных клеток. Однако игра в неравных составах по-прежнему оставляет желать лучшего. Уверенности во вратарях обрести тоже не получилось. А за минуту до сирены впечатление немного подпортил второй гол швейцарцев, ставший возможным благодаря нескольким рикошетам. Концовку россияне проводили в меньшинстве из-за неудачного челленджа на положение вне игры.

Следующий соперник нашей команды — Словакия. 30 декабря 00:30 мск.