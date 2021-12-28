Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Эдмонтон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Швеция U20
Словакия U20
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
05:00
Виннипег
Миннесота
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Оттава
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Детройт
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Германия U20
Чехия U20
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо М
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
00:30
Россия U20
Швейцария U20
42
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Австрия U20
Финляндия U20
17
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У России — первая победа на МЧМ. Мичков опять забил, но за такую игру сборной выше тройки не поставить

Теперь мы точно попадем в плей-офф.

Россия U20
Швейцария U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Швейцария — объективно самый слабый соперник России на групповом этапе. Шведы и американцы традиционно сильны, а у словаков выросло мощнейшее поколение — двое парней 2004 года рождения уже успели сыграть и на взрослом чемпионате мира. На этом фоне швейцарцы, у которых в этой команде нет суперталантов вроде Нико Хишира, выглядят заметно слабее. Но команде Сергея Зубова было важно не расслабляться — осечки в таких матчах недопустимы, иначе можно и в плей-офф не попасть.

Ярослава Аскарова, который за два периода пропустил от шведов три гола, ожидаемо сменил Егор Гуськов. Топ-6 нападения тренеры не тронули, а вот одного из ярчайших форвардов команды Данилу Юрова все-таки подняли в третью тройку из четвертой. Именно он и открыл счет в матче. Помог рикошет, но нацеленность нападающего «Магнитки» в этой игре бросалась в глаза.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая шайба россиян — очевидная ошибка вратаря швейцарцев. Злодеев успел проехать за воротами, бросить и развернуться, а Паше просто потерял шайбу из виду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Преимущество россиян укрепил форвард ярославского «Локомотива» Тютнев. Правда, уйти с комфортными 3:0 на перерыв не получилось — Гуськов дрогнул после не самого сложного броска Бьяски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый период дал понять — Россия намного сильнее и должна спокойно доводить матч до победы. Но швейцарцы неплохо бежали в контратаку, однажды даже попав в перекладину, а российские игроки уж слишком часто ошибались у своих ворот. Что совсем не радует, так это ошибки самых опытных защитников команды — Мухамадуллина и Кирсанова. Последний вообще обрезался так, что швейцарец побежал «один в ноль». Благо что партнеры успели подстраховать игрока СКА.

Ярость первых минут сменилась спокойствием. В матче со шведами было заметно отсутствие системы — казалось, что наши игроки впервые видят друг друга. Каждый был сам по себе. Несмотря на более удачный результат, не сказать, что за сутки ситуация изменилась. Единственный гол в результате осмысленной комбинации забил Матвей Мичков — для 17-летнего суперталанта шайба стала третьей в двух матчах дебютного МЧМ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Швейцарцы заставили немного понервничать на последних минутах, отыграв один гол, а Зубов зачем-то взял челлендж — в итоге соперник играл в формате «шесть на четыре». Уровень мастерства альпийцев оставляет желать лучшего, вот только команде Зубова за такую игру выше тройки по пятибалльной системе поставить сложно. Выиграли первый матч на турнире — и то хорошо. По крайней мере, в плей-офф попадем.

Артур Хайруллин

Читайте также
Россия U20
4:2
3:1, 0:0, 1:1
Швейцария U20
 Александр Шпак нокаутировал Никиту Джигурду на турнире промоушена «Наше Дело»
Секс победил «блат». Но дочь Тутберидзе под свист трибун все равно едет на Олимпиаду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь