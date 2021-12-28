Мичков идет по пути Овечкина! Пока не играет «Вашингтон», все следят за голами русского вундеркинда на МЧМ

Пока НХЛ ушла на вынужденную паузу из-за ковида, все внимание — к молодежному чемпионату мира. Россыпь юных талантов, давние противостояния сборных, драйвовые матчи — все это дарит под Новый год турнир сильнейших хоккеистов до 20 лет. Для россиян он складывается пока средне. Уступили 3:6 шведам, обыграли аутсайдера группы Швейцарию 4:2.

Победа над альпийцами не получилась фееричной. Буднично и без фанатизма взяли три очка. После двух поражений, если вспомнить и контрольный матч с Канадой, россиянам была необходима любая победа. Вымученная, без тотального превосходства, с нервной концовкой, с нереализованными моментами. Дальше простых соперников не предвидится.

С канадцами и шведами у нападения Сергея Зубова получилось далеко не все. Пожалуй, это даже комплимент нашим форвардам. Против Швейцарии важно было забросить быструю шайбу, чтобы почувствовать уверенность в себе. Высокая бросковая активность (россияне перебросали соперника почти в два раза — 32−18) — прямой путь к этому.

Забить Даниле Юрову помог рикошет от ноги защитника. Дмитрий Злодеев воспользовался ошибкой швейцарского вратаря Паше, потерявшего шайбу из вида. Идеально попал с близкой дистанции Павел Тютнев. По части созидания выделялась первая тройка Демидов — Хуснутдинов — Мичков. Они и организовали единственный гол после осмысленной комбинации. Вошли в зону с контролем шайбы, отрезали защитников передачами и вывели на бросок Мичкова. Повторить бы теперь такое со словаками, американцами и, само собой, в плей-офф.

Мичков забивает в третьем матче подряд. Швейцарцам еще повезло, что Матвей ограничился одной шайбой — канадцы и шведы получили от него по дублю. Это и к лучшему. Одного гения Мичкова для побед над крепкими соперниками мало. Партнерам надо тянуться за 17-м номером. Порадовало, что сегодня отличились парни из номинально третьего и четвертого звеньев. Вариативность в нападении пригодится Сергею Зубову в плей-офф.

Не сомневаюсь, что охота на Мичкова обострится в следующих матчах. Соперники поняли, кто у сборной России главная звезда. Кто может нарисовать гол из ничего. Кто выходит на лед и получает чистое удовольствие от игры. Не боится рискованных обводок, ищет моменты для неожиданных бросков, готов идти в борьбу, втыкаться в более габаритных оппонентов. При этом не привозит и играет дисциплинированно. В его действиях сочетается эффективность с эффектностью.

По креативности Мичкову нет равных в команде. Со шведами оба гола он создал сам. Сегодня получилась размашистая атака тройки Хуснутдинова, которую форвард завершил точным броском в ближний угол. С тремя шайбами Матвей делит первое место в списке снайперов МЧМ с канадцем Оуэном Пауэром и финном Самуэлем Хелениусом.

Непроизвольно приходит в голову аналогия с Александром Овечкиным, который готовится к возобновлению сезона НХЛ. Каждый матч «Вашингтона» неотделим от вопроса: «А забьет ли капитан “Кэпиталз” на этот раз?» Мичков, которого называют преемником великого снайпера, повторяет его путь в молодежной сборной. Матвей отличается в каждом матче, и его голы превращаются в отдельные события. Равно как и у Овечкина, который гонится за Уэйном Гретцки.

Интерес к шайбам Мичкова не меньше, чем к самим результатам сборной. В информационном пространстве сравнение с Овечкиным не менее актуально. Российская молодежка давно не встречала хоккеистов с таким медийным вниманием. На прошлом МЧМ все следили за Игорем Ларионовым, который дебютировал как главный тренер. Ранее медийной звездой был Валерий Брагин — благодаря камбэкам и прогулкам по бортику. Никто из игроков не генерировал столько восторга (или негатива) вокруг себя за последние турниры.

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Мичков близок к тому, чтобы побить рекорд Овечкина по голам на МЧМ для игроков до 18 лет среди россиян (советский период не берем). У Александра — шесть шайб, за оставшиеся матчи турнира Матвею осталось забить еще четырежды.

Сила Мичкова — в стабильности. На последнем Кубке Глинки/Гретцки нападающий забрасывал минимум по шайбе в каждом матче. На ЮЧМ-2021 он остался без голов только в одной игре в группе. Сложно каждый раз оформлять дубли, когда соперник фокусируется на тебе и досаждает тычками и грубыми ударами. Но даже при таком сопротивлении нападающий продолжает забивать. Не сомневаюсь, что Матвей еще даст повод поговорить о его таланте на турнире. А ведь это только первый МЧМ для нашего вундеркинда. Потрясающим дебютом он очаровывает весь мир и отвоевывает медийный интерес у Овечкина.