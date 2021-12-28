Сборная Швеции победила словаков в матче МЧМ по хоккею

Встреча группы B, прошедшая в Ред-Дире, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). В составе победителей отличились Теодор Нидербах (7-я минута), Альберт Шёберг (27) и Даниэль Юнгман (59).
Голкипер шведской команды Йеспер Валльстедт отразил 48 бросков и оформил шатаут.
Сборная Швеции с 6 очками занимает первое место в таблице группы B. Команда Словакии без набранных очков располагается на последней, пятой строчке. В первой игре на турнире шведы обыграли сборную России со счетом 6:3.
В следующем матче шведы 29 декабря встретятся с американцами, а словаки в этот же день сыграют с россиянами.