Молодежной сборной США засчитано техническое поражение в матче со Швейцарией

Согласно регламенту, сборной США засчитано техническое поражение со счетом 0:1, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а всю остальную команду отправили на карантин.

Хоккей Молодежный ЧМ 2021-2022 Группа B, 1.01.2022, 5:30 США U20 - Россия U20 -

Команде США предстоит пройти новое тестирование перед матчем против Швеции, который намечен на завтра. Если команда не сможет выйти на лед, то ей вновь будет засчитано поражение.

Отметим, что заключительный матч группового этапа американцы должны провести против сборной России.

Худшая команда по итогам МЧМ-2022 не покинет элитный дивизион. На МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске сыграют 11 сборных.