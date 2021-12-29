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08:59 (мск), источник: ТАСС

Против сыновей звезд. Россияне сыграют со словаками на молодежном чемпионате мира

Встреча пройдет в канадском Ред-Дире в ночь на 30 декабря.

Словакия U20
Россия U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: ФХР

ТАСС, 29 декабря. Российские хоккеисты после двух подряд матчей на молодежном чемпионате мира и небольшой паузы сыграют с командой Словакии в ночь на 30 декабря. Соперник россиян борется за попадание в плей-офф, но техническое поражение американцев усложнит эту задачу.

После двух игр у россиян в активе три очка. Команда Сергея Зубова начала турнир с поражения от шведов со счетом 3:6. Россияне старались действовать на высоких скоростях и использовать любую возможность для бросков, но их подвела игровая дисциплина. Это вылилось в три пропущенных гола в меньшинстве, причем две шайбы были заброшены, когда подопечные Зубова играли в формате «три на пять».

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От результата этого поединка наверняка зависит, с какого места россияне выйдут в плей-офф. Российские вратари Ярослав Аскаров и Егор Гуськов игру со шведами не провалили, но особо и не выручили. Матч начинал Аскаров, который был заменен на Гуськова в начале третьего периода при счете 1:3. Гуськов позднее провел полный матч со швейцарцами.

Против команды Швейцарии россияне сыграли куда лучше, особенно в плане дисциплины. В этот раз лишь однажды отличилось звено, где играет Матвей Мичков. Форвард СКА со шведами сделал дубль, а против швейцарцев забил четвертый гол, повторив достижение Александра Овечкина, который также на своем первом молодежном чемпионате мира — 2003 забил три гола в двух стартовых играх. Перед встречей с командой Швейцарии Зубов не стал менять первые два звена (Мичков — Шамиль Хуснутдинов — Семен Демидов и Никита Чибриков — Кирилл Танков — Федор Свечков), которые можно назвать системообразующими в этой команде.

Техническое поражение американцев может все усложнить

Команда Словакии начала турнир с двух поражений. В игре с действующими чемпионами мира американцами словаки едва не отыгрались при счете 0:3 — дубль в третьем периоде сделал форвард Мартин Хромяк, права на которого принадлежат «Лос-Анджелесу». Во втором матче словаки уступили шведам (0:3).

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Игроки словацкой команды представляют как европейские клубы, так и юниорские команды из США и Канады. Обращает на себя внимание присутствие сыновей двух известных в прошлом словацких игроков. Один из них — защитник молодежной команды «Йокерит» Максим Штрбак — сын Мартина Штрбака — помощника главного тренера, выступавшего в России. Выступающий в Финляндии защитник Райен Петровицки — сын известного в прошлом форварда клубов Национальной хоккейной лиги Роберта Петровицки.

Словаки на последних молодежных чемпионатах мира стабильно выходили в плей-офф, но не проходили дальше четвертьфинала. Только дважды словацкой команде удалось выиграть бронзовые медали (1999, 2015).

В Ред-Дире словаки вновь поборются за попадание в плей-офф, однако попасть в четвертьфинал будет проблематично в связи с технической победой швейцарцев над американцами, два игрока которых заразились коронавирусом. Пока словаки занимают последнее место в группе В. Лидирует сборная Швеции (шесть очков; два матча), далее идут американцы (3; 2), россияне (3; 2) и швейцарцы (3; 2).

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