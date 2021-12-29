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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Канада поиздевалась над Австрией, США влепили «технарь»

Итоги третьего дня молодежного чемпионата мира по хоккею.

Канада U20
Австрия U20
США U20
Швейцария U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: IIHF

Обзоры матчей игрового дня

Третий игровой день на МЧМ-2022 вместил в себя всего две игры, да и то один из матчей не состоялся. Сборной США из-за попадания в ковид-протокол двух хоккеистов было присуждено техническое поражение со счётом 0:1 в матче со Швейцарией.

В матче группы А хозяева турнира канадцы встречались в Эдмонтоне со сборной Австрии и ожидаемо поиздевались над главным аутсайдером МЧМ, не оставив от того камня на камне. Уже к концу первого периода счёт был 5:0, а итог матча — 11:2.

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Герой дня

16-летний канадский вундеркинд Коннор Бедард на игру с Австрией, наконец, попал в топ-12 нападения своей сборной и сразу же произвёл фурор. Главный конкурент Матвея Мичкова за первый пик драфта НХЛ 2023 года сначала оформил натуральный хет-трик за 10 с небольшим минут, а затем забросил ещё и четвёртую шайбу.

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Бедард стал самым молодым игроком в истории МЧМ, которому удалось сделать покер на турнире. Кстати, Коннор теперь возглавил таблицу снайперов турнира, второе место делит целая группа игроков с 3 шайбами в активе, включая Мичкова.

Австрия U20
2:11
0:5, 1:1, 1:5
Канада U20
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