Канада поиздевалась над Австрией, США влепили «технарь»

Обзоры матчей игрового дня

Третий игровой день на МЧМ-2022 вместил в себя всего две игры, да и то один из матчей не состоялся. Сборной США из-за попадания в ковид-протокол двух хоккеистов было присуждено техническое поражение со счётом 0:1 в матче со Швейцарией.

В матче группы А хозяева турнира канадцы встречались в Эдмонтоне со сборной Австрии и ожидаемо поиздевались над главным аутсайдером МЧМ, не оставив от того камня на камне. Уже к концу первого периода счёт был 5:0, а итог матча — 11:2.

Герой дня

16-летний канадский вундеркинд Коннор Бедард на игру с Австрией, наконец, попал в топ-12 нападения своей сборной и сразу же произвёл фурор. Главный конкурент Матвея Мичкова за первый пик драфта НХЛ 2023 года сначала оформил натуральный хет-трик за 10 с небольшим минут, а затем забросил ещё и четвёртую шайбу.