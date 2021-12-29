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10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Бедард повторил результат Кросби и превзошел Макдэвида по очкам на МЧМ до 17 лет

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встретилась со сборной Канады.

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Источник: Hockey Canada

Финальный счёт в матче 11:2 в пользу сборной Канады.

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Нападающему победителей Коннору Бедарду удалось оформить покер. Он стал самым молодым игроком в истории МЧМ, которому удалось забросить сразу 4 шайбы в одном матче. Бедард добился этого в возрасте 16 лет и 162 дней. Он превзошёл достижение Уэйна Гретцки.

Главный фаворит драфта НХЛ — 2023 вышел на третье место в истории МЧМ по очкам среди игроков не старше 17 лет. В активе Коннора стало 5 (4+1) результативных действий в двух матчах. В этой возрастной категории он повторил результат Сидни Кросби, на счету которого 5 (2+3) очков в шести матчах и превзошёл показатель Коннора Макдэвида — 4 (1+3) очка в семи матчах.

Рекорд принадлежит Гретцки, на счету которого 17 (8+9) очков в 6 матчах. Второе место занимает Роберт Райхел (11 очков в 7 матчах), следом идут Кросби, Бедард и финн Рейо Руотсалайнен.

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