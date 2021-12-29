Бедард повторил результат Кросби и превзошел Макдэвида по очкам на МЧМ до 17 лет

Нападающему победителей Коннору Бедарду удалось оформить покер. Он стал самым молодым игроком в истории МЧМ, которому удалось забросить сразу 4 шайбы в одном матче. Бедард добился этого в возрасте 16 лет и 162 дней. Он превзошёл достижение Уэйна Гретцки.

Главный фаворит драфта НХЛ — 2023 вышел на третье место в истории МЧМ по очкам среди игроков не старше 17 лет. В активе Коннора стало 5 (4+1) результативных действий в двух матчах. В этой возрастной категории он повторил результат Сидни Кросби, на счету которого 5 (2+3) очков в шести матчах и превзошёл показатель Коннора Макдэвида — 4 (1+3) очка в семи матчах.