«Сборная США разгневана». Что пишут в Америке о техническом поражении на МЧМ

Ситуация на молодёжном чемпионате мира — 2022 грозит выйти из-под контроля. Из-за плотного календаря матчи переносить фактически некуда, и накануне сборной США, где двое игроков сдали положительные тесты на коронавирус, засчитали техническое поражение и отправили команду на карантин. «Чемпионат» собрал реакцию Северной Америки на эти новости.

Есть опасения, что США получат техническое поражение и со Швецией

"Есть опасения, что США не смогут сыграть и со Швецией, в этом случае им также засчитают техническое поражение. Следующая после этой игра должна состояться 31 декабря (1 января мск) с Россией.

Два игрока сборной США сдали положительный тест, в федеральных правилах Канады по карантину указано, что они должны провести в изоляции 10 дней. Те, кто сдал положительный тест, вероятно, пропустят остаток турнира.



Перед стартом турнира один швейцарский игрок сдал положительный тест, после чего игру Швейцарии с Чехией отменили, а команду посадили на карантин с 23 по 25 декабря. Этим игроком был Симон Кнак, он не попал в заявку на турнир, потому что должен отсидеть 10 дней на карантине.

До старта соревнований был положительный тест и в сборной Австрии, вся команда изолировалась на два дня, пока не получила разрешение выйти с карантина. Основываясь на этом прецеденте, сборную США могут не выпустить с изоляции к матчу со Швецией. Однако во время самого турнира всё может быть иначе.



Источник в сборной США сообщил, что все в команде чувствуют себя замечательно, то есть не имеют симптомов. Все игроки вакцинированы, это было обязательным условием для въезда в Канаду", — пишет американский журналист Крис Питерс.

Комментатор TSN Горд Миллер написал, что ситуация в сборной США — пример того, почему ИИХФ решила в этом году сохранить всем командам прописку в элитном дивизионе вне зависимости от результатов.

«Вот поэтому ИИХФ решила, что в этом году никто не вылетит из элиты МЧМ. Решили, что было бы несправедливо убирать команду на основе серии технических поражений, в случае если в команде начнётся вспышка коронавируса и ей придётся засчитывать технические поражения во всех оставшихся матчах», — написал Миллер.

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«В сборной США разгневаны — они говорят, что следовали протоколам МЧМ»

"Я не врач, но давайте пробежимся по последним суткам сборной США на МЧМ и посмотрим, что может случиться или не случиться в следующие сутки. Оба игрока, сдавшие положительный тест, не испытывают симптомов. Вчера вечером сборной США сказали, что один из их вратарей сдал положительный тест, а вскоре выяснилось, что положительный тест сдал и один нападающий.

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Утром этих двух игроков и их соседей по номеру изолировали в четырёх отдельных номерах. Остальная команда села на карантин в своих номерах, ожидая результаты новых тестов. Все в сборной сдали новые тесты, результаты должны быть на следующий день. Следующий раунд тестов сдадут утром в день матча со Швецией, результаты придут до четырёх дня. Чтобы США разрешили сыграть со Швецией, игроки должны сдать по два отрицательных теста. Что случится, если будут ещё положительные тесты?



Не все тесты одинаковы. Если положительными окажутся тесты первых двух игроков, это угрожает сборной США в меньшей степени, чем если будут новые положительные тесты. В этом случае ИИХФ соберёт медицинский комитет, который определит, как это может повлиять не только на сборную США, но и на Швецию.



Достаточно будет сказать, что в сборной США разгневаны, ведь они говорят, что игроки следовали протоколам МЧМ", — пишет Боб Маккензи.

«МЧМ висит на волоске?»

Канадский журналист Терри Джонс выразил опасения, что МЧМ не будет доигран.

«Ох… Внезапно МЧМ висит на волоске? Сегодня состоится только один матч — Канада — Австрия (комментарий был оставлен до игры. — Прим. “Чемпионата”). Если бы его проводили на катке на вашем заднем дворе, вы бы захотели задёрнуть занавески. Предположим гипотетически, что это не вспышка эпидемии, тогда техническое поражение в матче со Швейцарией может привести к тому, что действующие чемпионы закончат групповую стадию с одной победой и тремя поражениями. Значит, они могут попасть на лидера другой группы (Канаду?) в четвертьфинале. Швейцария же может оказаться в четвертьфинале, не выиграв ни одного матча. На МЧМ было запланировано 25 матчей, пока сыграли восемь. А представьте, что это случилось бы в утро матча за золото?» — пишет Джонс.

«Если финалист МЧМ попадет на карантин, ему будет засчитано техническое поражение»

Член совета Международной федерации хоккея Хейкки Хиетанен поделился мнением относительно возможной отмены МЧМ и рассказал, что аналогичная ситуация с техническим поражением может случиться даже в финале.