Чехам присудили техническое поражение в матче с финнами на МЧМ по хоккею

У одного игрока чешской сборной выявлен коронавирус, команда ушла на карантин, ей присуждено поражение со счетом 0:1. Матч сборных Финляндии и Чехии был запланирован на среду (начало — 22:00 мск).

В ночь на среду должна была состояться игра между сборными США и Швейцарии, однако она была отменена из-за ухода североамериканцев на карантин после двух случаев заражения коронавирусом. Американцам также было присуждено техническое поражение. В этом же квинтете выступает сборная России, которая обыграла швейцарцев со счетом 4:2. Матч против американцев запланирован в ночь на 1 января.