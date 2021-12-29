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20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чехам присудили техническое поражение в матче с финнами на МЧМ по хоккею

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Встреча сборных Финляндии и Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте Чешской хоккейной федерации.

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Источник: ANDREA CARDIN / HHOF-IIHF IMAGES

У одного игрока чешской сборной выявлен коронавирус, команда ушла на карантин, ей присуждено поражение со счетом 0:1. Матч сборных Финляндии и Чехии был запланирован на среду (начало — 22:00 мск).

В ночь на среду должна была состояться игра между сборными США и Швейцарии, однако она была отменена из-за ухода североамериканцев на карантин после двух случаев заражения коронавирусом. Американцам также было присуждено техническое поражение. В этом же квинтете выступает сборная России, которая обыграла швейцарцев со счетом 4:2. Матч против американцев запланирован в ночь на 1 января.

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