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01:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Люк Тардиф: Летом ИИХФ планирует заново провести МЧМ-2022 в Канаде

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2022 будет проведён позднее.

Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Мы отменили текущий турнир, но с января мы начнём работать над организацией нового. Мы всё ещё хотим провести МЧМ-2022 и не сдаёмся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились.

Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаёмся. Это отмена, но это не значит, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022. Да, матчи будут сыграны заново.

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На данный момент, его определённо надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учётом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне, дайте нам месяц, чтобы разработать новый план«, — сказал Тардиф в эксклюзивной беседе с корреспондентом “Чемпионата” Еленой Кузнецовой.

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