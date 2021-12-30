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01:47 (мск), источник: ТАСС

Зубов: Отмена молодежного чемпионата мира является тяжелым ударом для хоккея

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отмену молодежного чемпионата мира можно назвать тяжелым ударом для всего мирового хоккея. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов.

Россия U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее источник ТАСС сообщил, что турнир отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). В среду из-за случая заражения коронавирусом россиянам было засчитано техническое поражение в матче со словаками.

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«Отмена такого турнира — тяжелый удар для хоккея в целом. IIHF, организаторы — все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства», — сказал Зубов.

Чемпионат мира проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), во втором россияне обыграли швейцарцев (4:2).

На турнире в Канаде было согласовано присутствие зрителей с ограничением до 50% от вместимости арен. Команды проживали в «пузыре», представителям сборных было запрещено покидать территории гостиниц, арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусе.

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