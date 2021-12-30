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09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент ИИХФ Люк Тардиф раскрыл подробности проведения нового МЧМ-2022

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, каким образом может быть проведён новый МЧМ-2022 по хоккею.

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Источник: РИА "Новости"
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«Игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире. Ведь он пройдёт в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело. Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения ещё идут. Главное, что он состоится в этом году, поэтому составы будут те же.

Пока не знаю, пройдёт ли новый МЧМ-2022 в “пузыре” или нет. Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь — думаем, что ситуация к тому времени улучшится», — сказал Тардиф в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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