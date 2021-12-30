Свадьба в отеле с игроками — символ абсурдного МЧМ. Организаторы забили на безопасность

Молодёжный чемпионат мира отменён — и судьба его загадочна. Возможно, его проведут летом — так недавно было с женским ЧМ, который удалось успешно довести до конца. Однако с МЧМ из-за календарей национальных лиг и НХЛ всё будет гораздо сложнее.

Взаимную ответственность за провал несут и ИИХФ, и федерация хоккея Канады. Первая организация бездарно провела первый турнир при новом президенте (так и хочется сказать — покайтесь, критики Фазеля). Вторые подошли к вопросу обеспечения безопасности настолько безалаберно, насколько это было возможно — и это в стране с драконовскими ковид-мерами, одними из самых жёстких в мире.

В прошлом году турнир проводился в «пузыре», и появление одного инфицированного позволяло команде продолжить турнир дальше — так было с немцами, которые пропустили от Канады 16 раз, но вышли в четвертьфинал, где навязали борьбу сборной Ларионова. В этом году ситуация иная — все устали от «пузырей», а кроме того, Hockey Canada надо было пополнить бюджет организации, тоже усохший за время пандемии. Цены на билеты МЧМ в Канаде всегда гнут огроменные — и, что характерно, они все равно раскупаются.

Однако «омикрон» стремительно смешал все карты. Несмотря на то что все данные указывают на снизившуюся опасность нового штамма и крайне низкий показатель госпитализаций (напомним, все антиковидные меры были приняты с целью предотвращения перегрузки больниц), все ковидные меры остались на уровне первых дней пандемии, когда никто ничего о новой болезни не знал.

Сначала пострадала посещаемость — планировалось, что трибуны будут заполнены целиком, но решением федерального правительства посещаемость была ограничена до 50%. Начались массовые возвраты средств, а ещё перепуганные страшилками канадцы предпочли живому хоккею диваны — матч Канада — Чехия посетили лишь 4500 фанатов, примерно четверть от разрешённого.

Но главный абсурд творился в Ред-Дире — городке с населением примерно 100 тысяч. Один только чудовищный показ оттуда стоит разгромной статьи — как вообще можно разглядеть что-то при таком низком угле камеры? Но там произошла история, которая подчеркнула всю идиотичность организации — в одном отеле с хоккеистами проводили и свадьбы!

Читайте также Отменят ли Олимпиаду после молодежного ЧМ? Это политический вопрос

«В Ред-Дире это похоже на большой молл с разными входами и разными отделениями. Есть фитнес-клуб, холл с игровыми автоматами. Свадьбы должны были пройти в помещении, которое не относится к тому месту, где жили команды», — объяснил Денис Казанский в интервью Sport24. Но как работала эта охрана — другой вопрос. Например, автор «СЭ» Иван Богун рассказал в телеграм-канале, что швейцарская сборная по ошибке чуть не попала на свадьбу, но в отеле спохватились и отправили их по номерам.

Сама схема расселения участников вызвала немало вопросов. Например, вратари жили вместе — и в случае заражения одного на каратин должен был уйти и второй, что сразу же ставило под угрозу заявку команды целиком. Кто установил драконовское правило о том, что в случае заболевания одного игрока технарь получает вся команда, пока непонятно. Журналисты The Athletic утверждают, что такое правило действовало бы и в условной Флориде, а канадцы из Sportsnet сообщают, что это было совместным решением федеральных властей и властей провинции Альберта.

Под проживание команд были отведены отдельные этажи — получался не совсем полноценный как бы «пузырь». Игроки всё равно сталкивались бы с теми же гостями свадеб. «Один сотрудник европейской команды в том же отеле, что и США, называет существующие ковид-протоколы и отсутствие изоляции от сообщества “смешными”, говоря, что они вступили в контакт с гостями свадьбы», — писал журналист Кори Продман.

Однако свадьбы были запланированы и оплачены заранее — отменить их было просто нельзя. Так что вместо хоккея скажем просто — совет да любовь!