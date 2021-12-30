Не трагедия, а спасение? Отмена молодежного ЧМ пошла на руку сборной России — у нее было мало шансов на медали

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Прошедшая ночь навсегда войдет в историю молодежного хоккея. Впервые за 44-летнюю историю МЧМ турнир было решено отменить, и произошло это по вине организаторов, которые должным образом не позаботились о безопасности участников и позволили коронавирусу разрушить один из главных турниров в карьере молодых хоккеистов. А молодежная сборная России впервые за всю историю своего существования дважды кряду осталась без медалей главного турнира в молодежном хоккее. И если для рядового болельщика в отмене МЧМ по определению не может быть ничего положительного, то для функционеров и боссов национальной команды такой расклад выглядит настоящим спасением.

Предсказать то, что в Ред-Дире у наших парней что-то пойдет не так, можно было задолго до начала турнира. Тренерская чехарда в молодежной сборной смущала если не всех, то очень многих: сначала с поста главного тренера молодежки ушел Игорь Ларионов, затем его сменил Олег Браташ, а третьим коучем в этом нескончаемом потоке тренерских рокировок стал Сергей Зубов. Он-то и повез самую талантливую молодежь нашей страны на мировое первенство в Канаду.

Но сама кандидатура в прошлом великого защитника смущала донельзя. С таким количеством молодых игроков он раньше не работал, а времени для качественного погружения в молодежный хоккей и наблюдения за игроками сборной этого созыва у него было минимум. Даже Олег Знарок больше подходил для этой роли: обладатель золотых медалей Пхенчхана, также как и Зубов, был не погружен в предмет, но хотя бы обладал таким уровнем харизмы, что каждый игрок этой сборной был бы готов лезть на баррикады за своего тренера. Да и опыта международных турниров, как ни крути, у Знарка куда больше. Но Олег Валерьевич довольствовался лишь ролью помощника Зубова.

Еще один момент, который смущал еще до старта МЧМ, заключался в позиции голкипера сборной. Планировалось, что после трех молодежных ЧМ Ярослав Аскаров станет главной звездой этой команды и будет в состоянии практически в одиночку привести нашу национальную сборную к первым с 2011 года золотым медалям молодежного первенства. И когда Аскаров демонстрировал неудовлетворительную игру даже в матчах за «СКА-Неву» в ВХЛ, то это объясняли целенаправленной подготовкой юного таланта к МЧМ. Однако когда Ярослав пропустил 3 шайбы в матче против шведов, то объяснения этому уже не нашлось: наш голкипер выглядел крайне неуверенно и был далек от своих лучших кондиций. А его сменщик Егор Гуськов также не походил на темную лошадку, способную в ключевой момент спасти сборную России в безнадежной ситуации и решить исход встречи в одиночку.

Не поражала воображения и защита команды Сергея Зубова. Наши защитники имели очевидные проблемы с качеством паса и началом атак, вследствие чего страдал выход из зоны и переход команды из обороны в атаку. А особенно разочаровал оборонец системы СКА Кирилл Кирсанов, для которого этот МЧМ был уже вторым в карьере. В прошлом году он был одним из сильнейших защитников нашей сборной и доминировал на площадке практически в каждой смене. Видение поля, понимание игры, высокая тактическая и техническая обученность — все это Кирилл продемонстрировал годом ранее, поэтому ожидания от его выступления на турнире в Ред-Дире были огромными. Но он не только не сумел показать прошлогодний уровень игры, но и в целом был худшим игроком обороны в составе сборной России. От острых передач и его уверенности при игре в атаке не осталось и следа, а лишний вес, наличием которого не слишком довольны как в СКА, так и в национальной команде, серьезно повлиял на катание и мобильность нашего защитника.

Отдельного внимания достоин и Шакир Мухамадуллин. В целом за два сыгранных матча он оставил приятное впечатление: действовал подчеркнуто строго, не передерживал шайбу и по большей части занимал выжидающее положение, не беря игру на себя. Но если рассматривать проспекта «Нью-Джерси» не как обычного оборонца сборной, а как человека, который уже третий сезон проводит в составе «Салавата Юлаева» и в среднем играет по 15 минут за матч в КХЛ, то встречи против Швейцарии и Швеции ему не удались. Защитник такого уровня обязан брать игру на себя, быть доминирующим хоккеистом сборной и влиять своими действиями на результат. Но от Шакира мы этого так и не увидели.

Атака стала еще одной головной болью сборной Росии на этом турнире. От доминирующего даже на уровне первой сборной Марата Хуснутдинова ожидали совершенной другой игры, но форвард СКА за 2 матча ничем существенным так и не запомнился. Свечков, Чибриков, Гуслистов и Пономарев, которые также должны были тянуть лямку лидеров в этой сборной, тоже за 2 проведенные встречи не продемонстрировали ничего выдающегося.

Выделить можно разве что Матвея Мичкова, который в свои 17 лет стал главным лидером сборной и единственным игроком, от которого во время его нахождения на льду действительно шло пламя. В двух матчах главный юниор страны забросил 3 шайбы и стал светлым пятном в этой сборной.