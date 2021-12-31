Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
00:30
Чехия U20
Австрия U20
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Тампа-Бэй
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Словакия U20
Швейцария U20
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Филадельфия
Хоккей. КХЛ
30.12
Сочи
Витязь
34
Хоккей. КХЛ
30.12
ЦСКА
Йокерит
23
Хоккей. КХЛ
30.12
Северсталь
Динамо М
42
Хоккей. КХЛ
30.12
Торпедо
Динамо Р
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
30.12
Авангард
Трактор
13
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России прилетит в Москву с МЧМ-2022 1 января. Встреча в аэропорту запрещена

Сборная России по хоккею отправляется домой после отмены молодёжного чемпионата мира 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Россия U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФХР
Читайте также
Не трагедия, а спасение? Отмена молодежного ЧМ пошла на руку сборной России — у нее было мало шансов на медали

«Команда вылетит домой сегодня вечером по канадскому времени и прилетит в Москву 1 января.

Встречу в аэропорту проводить запрещено по соображением эпидемиологической безопасности, так как хоккеисты были в контакте с заболевшими», — пояснили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Напомним, ранее стало известно, что нападающие команды Матвей Мичков и Данила Юров, а также врач национальной сборной останутся в Канаде для прохождения 10-дневного карантина.

Оба хоккеиста получили положительные тесты на коронавирус.

Сборная России на МЧМ-2022 успела провести два матча: уступила Швеции (3:6) и обыграла команду Швейцарии (4:2).

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь