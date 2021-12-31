Сборная России прилетит в Москву с МЧМ-2022 1 января. Встреча в аэропорту запрещена

Не трагедия, а спасение? Отмена молодежного ЧМ пошла на руку сборной России — у нее было мало шансов на медали

«Команда вылетит домой сегодня вечером по канадскому времени и прилетит в Москву 1 января.



Встречу в аэропорту проводить запрещено по соображением эпидемиологической безопасности, так как хоккеисты были в контакте с заболевшими», — пояснили в пресс-службе Федерации хоккея России.