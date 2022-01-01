Канадцы сняли сборную России с самолета, потому что наш тренер Зубов курил, а чехи были пьяными. Подробности скандала

Никак не отпускает нас молодежный чемпионат мира, который отменили 30 декабря 2021 года. Теперь скандал произошел, когда в России был уже Новый год.

Две сборные — России и Чехии — вылетали из Калгари, чтобы добраться до Франкфурта, а оттуда — по домам.

По пути в самолет через рукав шла толпа народу, среди которой были две команды хоккеистов. И вот у канадского авиаперевозчика возникли претензии к спортсменам.

Они не соблюдали масочный режим, были нетрезвыми и при этом курили. Мы уточнили подробности у своего источника. Как оказалось, у многих чешских хоккеистов с собой были спиртные напитки и они были нетрезвыми. Россияне тоже могли отметить Новый год, но сильно пьяных среди наших не было.

Зато курильщики были — главный тренер Сергей Зубов пристрастен к этой привычке еще со времен игрока, когда ему разрешали в НХЛ курить даже в перерывах матчей. Теперь Зубов курил, когда шел с сигаретой в руках через рукав посадки в самолет.

Кроме того, в этой суматохе, когда возник скандал с авиаперевозчиком, не все хоккеисты были в масках, которые наглухо закрывают лицо. Наша сторона пыталась разрешить конфликт, вела переговоры, но решение канадской авиакомпании было непреклонным.

В итоге канадский авиаперевозчик снял с рейса сразу две команды. Расходы легли на организаторов и Международную федерацию хоккея (IIHF). Двум сборным уже взяты авиабилеты на следующий день. Россияне и чехи из Калгари полетят в Торонто, откуда доберутся до Франкфурта. Наша команда будет в Москве уже 2 января.

Полетят из наших не все. Консультант сборной Олег Знарок из Калгари уже отправился в Нью-Йорк — к дочке Алисе и зятю Артемию Панарину. А в изоляции отеля в Ред-Дире по-прежнему остаются два наших хоккеиста — Матвей Мичков и Данила Юров, у которых обнаружили положительные тесты на коронавирус.

Напомним, что в 2011 году уже возник похожий скандал, когда молодежная сборная России завоевала золото, возвращалась домой из Баффало и у команды случился конфликт с американским авиаперевозчиком, который обвинил наших хоккеистов в том, что они были нетрезвыми. И тогда команду тоже снимали с рейса.

Что говорят об этом

В Федерации хоккея России рассказали, что команда направляется из Калгари в Торонто, откуда отправится в Германию.

— Команда сейчас полетит в Торонто, оттуда — во Франкфурт, — сообщили «Матч ТВ» в ФХР.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев подчеркнул, что федерация должна разобраться в ситуации.

— Нужно понимать, что правила для всех едины. Вне зависимости то того, хоккеист ты, фигурист или простой турист, летящий на отдых, мы все обязаны соблюдать правила авиакомпании. Пока мы обладаем только информацией журналиста, но если факты подтвердятся, то наши хоккеисты будут наказаны денежными штрафами в той стране, где они совершили правонарушение. Обвинять всех ребят не имеет смысла, нужно понять, кто нарушал, а кто нет. Федерация хоккея России должна разобраться с ситуацией, там работают авторитетные и опытные люди, они примут верное решение. Раз команда не улетела, то ФХР теперь придется заняться покупкой новых билетов, а это дополнительные расходы. Любая национальная команда представляет интересы страны, это лицо России за рубежом, — заявил Свищев «Матч ТВ».

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отметил, что информация в интернете не всегда бывает правдивой, и призвал не спешить с выводами касаемо ситуации со снятием российской «молодежки» с рейса.

— Ну как я могу относиться к тому, что люди не могут себя [нормально] вести? Конечно, отрицательно. Я бы не хотел это комментировать по той простой причине, что мы с вами не знаем, что на самом деле было. Информация в интернете не всегда правдива. Это может быть преувеличением или сваливанием вины в одну сторону, которая удобна автору. Поэтому я это комментировать не могу, боюсь что-то сказать. И потом, я представляю себе отношение местных властей к русским, особенно в таких позициях. Это усугубляется тем, что все произошло накануне Нового года. Игроки наверняка позволили себе проводить заранее старый год, пожелали себе, наверное, успехов. Я не знаю роль тренерского состава, там же много у нас разных тренеров, административного персонала, куда они смотрели? Но в первую очередь виноваты игроки. Они взрослые люди, им по 20 лет, почему с тренеров нужно спрашивать? — сказал Майоров корреспонденту «Матч ТВ».