«То, как поступили чехи, — очень некрасиво». Главный тренер молодежки рассказал, как команду высадили с рейса

Скандальная история снятия российской молодежки с самолета в Канаде — в нашем отдельном материале. А вот что о ней рассказал «СЭ» главный тренер команды.

— За что же все-таки нашу сборную высадили с рейса? — вопрос Зубову.

— Основная претензия была в том, что некоторые игроки неправильно надели маски.

— Как тогда быть с алкоголем на борту?

— В нашей команде никакого алкоголя не было. Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила. Не все ребята знают английский, возможно, решение было принято в суматохе.

Читайте также Канадцы сняли сборную России с самолета, потому что наш тренер Зубов курил, а чехи были пьяными Подробности скандала

— Правда, что вы курили, когда шли по рукаву до самолета?

— Я уже отвечал сегодня на этот вопрос — не курю уже три года.

— Кто же тогда курил?

— На борту помимо нас было еще три команды: финны, шведы и чехи. Не могу говорить за всех. Когда у авиакомпании возникли вопросы о том, что кто-то не соблюдает правила, все четыре команды вывели из самолета. Потом начали по очереди запускать.

— Правда, что кто-то из сборной Финляндии был настолько пьян, что его вырвало себе под ноги?

— Я был в бизнес-классе и не видел этого. Позже наши ребята подтвердили факт, что финскому игроку стало плохо. Был ли он пьян, не знаю.

— Есть версия, что алкоголь на борт пронесли чехи.