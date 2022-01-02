Бывший тренер сборной России дал совет хоккейной молодежке после снятия с рейса

«Как воспитали, так и получили! С ребятами нужно разговаривать, в том числе разъяснять их роль: кого они представляют, находясь за рубежом. Уважать их: строить доверительные отношения, где самодисциплина стоит на первом месте!» — заявил Быков. Он дал совет работать с молодежью, обучать их правильным манерам и поведению на публике.