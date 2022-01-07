Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
8.01
Каролина
Калгари
Хоккей. НХЛ
8.01
Сент-Луис
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Динамо Мн
30
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Нефтехимик
41
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Локомотив
31
Хоккей. КХЛ
14:30
ЦСКА
Витязь
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
42
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Спартак
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
17«Небесная грация» раскрывает таланты
21:07 (мск), источник: Sports.Ru

Правительство РФ выделило 1,6 млрд рублей на строительство арены к МЧМ в Новосибирске

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об адресном распределении федеральных субсидий.

Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

В ближайшие три года свыше 6 млрд рублей будет направлено в регионы на создание спортивной инфраструктуры. Отмечается, что из этой суммы более 1,6 млрд рублей будут направлены на завершение строительства ледовой арены к МЧМ-2023 в Новосибирске.

«Именно на этой площадке в 2023 году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров. Здесь же состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата. В будущем на арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Строительство арены идет с 2019 года и завершится в 2022 году. В прошлые годы на ее создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 млрд рублей», — говорится на сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что общая стоимость работ, включая сопутствующую инфраструктуру, оценивается в 22,5 млрд рублей.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь