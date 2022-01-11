Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году

Чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в Швейцарии, был отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцария, по некоторым данным, намеревается также побороться за право проведения чемпионата мира в 2026 году.

Чемпионат мира в 2022 году примет Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023 году хозяином чемпионата мира будет Санкт-Петербург, в 2024 году — чешские Прага и Острава, а в 2025 году — Дания и Швеция.